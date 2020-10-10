海邊雖然是放鬆出遊的好地方，但畢竟海看似美麗，其實相當無情，有位網友在論壇PTT上分享一段恐怖經驗，是妹妹在宜蘭就讀護專時，前往海邊遊玩發生的事情，文章曝光後由於太毛骨悚然掀起網友討論，猜測就是「內埤海灘」，宜蘭人更直言「這個海灘相當危險，當地人是不會去玩的」。

網友coco2018在PTT分享妹妹的經歷，妹妹在宜蘭念護專期間，某一年期末考即將來臨，大夥想說趁放暑假、大家返鄉前，相約到宜蘭某海灘遊玩，當天同行的也包括A學姊與男友，一群人抵達海灘後，分成三三兩兩，邊散步邊聊天，既悠哉又愜意。

原PO妹妹與友人飯糰（綽號），走在A學姊情侶檔後面，一開始還充滿粉紅泡泡的兩人，突然A學姊拋下男友，一直往海裡走去，直到水快淹到身體，這時飯糰發現不對勁，趕緊拉原PO妹妹一起救人，A學姊上岸後臉色發白，男友則表情困惑的說「我真的不知道…我一直以為她還跟我在一起」。

回到宿舍後，由於白天發生的事情，一夥人決定一起睡同間房，因此飯糰陪A學姊回房間拿東西，出房門後A學姊將門鎖起，這時飯糰疑惑問「為何要上鎖」，A學姊回答因為只有一人留宿，當然要鎖門，飯糰聽完忍不住發毛，因為自己剛剛看到房間上舖「有一個人往下探視」。

回到大家聚集的房間，A學姊才說出白天怎麼了，起初先感到夏天的海水很竟然很寒冷，接著原本與男友牽手的距離，中間開始漸漸多了「許多人」，一個牽一個，拉開自已與男友的距離，這些「人」還露出詭異笑容，同時聞到一股腥臭味，直到被大家拉上岸，才知道自己竟往海裡走去。

當A學姊敘述這段經歷時，突然有人敲房間門「叩、叩」！原PO妹妹回應「門沒鎖，請進」，但沒人進房間，開門看根本沒人，原PO妹妹與飯糰出去查看一輪，進房門向大家報告「都沒人」時，房門突然再次傳來粗暴敲門聲「砰砰砰砰砰砰」！一群人當場嚇壞，難道「跟回來了，鐵定是跟回來了吧」。

(中時新聞網)