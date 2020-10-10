國民黨前主席洪秀柱在最新一期「護憲保台開講」，邀請國民黨前副祕書長蔡正元對談，談到台美關係，蔡正元說，蔡政府不斷宣稱台美關係友好，若兩方關係真的友好，就把美國在台協會（AIT）從代表處升格為辦事處，因辦事處才是官方機構，看美國願不願意？

「護憲保台開講」邁入第16集，探討修憲議題、美國總統大選對美陸台關係的影響。

針對民進黨正國會立委先前提出的修憲版本，國民黨前副祕書長蔡正元表示，民進黨中央已表示，不管是誰提的版本，一律以黨版為主，也就是說現在這個引起熱議的修憲文字，其實民進黨自己也不會去理會，既然民進黨都不去理會了，那跟著去吵這個議題，只是在幫別人拉抬身價而已，所以也不必過度給予關注。

至於民進黨一直宣稱現在是台美關係最好的時候，蔡正元提醒，美國要你台灣去刺激中國大陸，去挑釁中國大陸，民進黨照辦了，要開放美豬美牛，你民進黨照辦了，美國現在去哪找這麼聽話的小弟，當然讓你感覺起來就是關係很好，問題是真的很好嗎？若兩方關係真的友好，就把AIT從代表處升格為辦事處，因為代表處是非官方機構，辦事處才是官方機構，你看美國願不願意？

談及美國大選，洪秀柱提到10月驚喜讓大家猜猜看，結果原來是美國總統川普染疫，並請蔡正元評論川普染疫對美大選的影響。蔡正元認為，染疫對川普來說是大大加分，因為美國人的英雄主義作祟，而川普跟拜登的辯論，川普的策略就是徹底毀了辯論。

蔡正元說，而拜登也真的把自己表現得像個老實的老人，讓美國人看到，就算川普爛，但拜登更糟糕，所以川普在辯論後占了上風，至於台灣有些人在講拜登當選後對台政策會的改變，蔡正元覺得，美國對台政策有其脈絡可循，也不是誰上了就會大幅度的改弦更張。

最後，洪秀柱強調在這情勢多變的態勢中，唯有中華民國憲法，是一中憲法，也是未來統一的憲法，唯有步步為營，謹慎小心走自己的路，才能真正保護台灣安全的方法。

(中時 )