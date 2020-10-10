美國總統川普染疫出院後，媒體猜測民調落後的川普，可能試圖在選前一個月製造重大事件，以扭轉選民的看法。不過經濟學者吳嘉隆卻分析說，他不認為會有所謂的「10月驚奇」，所以美國10月不會對台灣有大動作。

吳嘉隆在臉書指出，目前的民調與2016年一樣，仍然不足以測試出史無前例的全球疫情之下的選民心裡。大家回顧一下，2016美國大選，即使在選前一兩天，民調仍預測希拉蕊會獲勝，川普在幾乎沒有任何民調預測他會獲勝的情況下順利勝出。這次，新冠病毒在美國造成重大傷害，這件事情是史無前例的，選民如何解讀確實也讓民調專家頭疼。

吳嘉隆點出，民調經常會碰到兩個問題，第一就是川普的社會底層支持者，不容易被抽樣到，會有抽樣誤差，第二就是即使被抽樣到，也未必實話實說。

川普可能在選前製造重大事件？吳嘉隆分析說，川普若在10月時刻意製造一些重大事件，會有一個後遺症，就是讓選民認為他為了個人的連任利益，拿美國的國家利益當籌碼、當賭注。而這樣刻意製造出來的重大事件，並無法產生「10月驚奇」的那種政治效果，因為選民會有逆反心理。

吳嘉隆接著表示，川普若希望有重大事件來救選情，那他在8月、9月就會去推動，而不會拖到10月。因為只有人們還沒有預期你要製造驚奇的時候，出招才會有驚奇的效果。因此他並不期待有所謂的10月驚奇，但10月仍然會有事情發生，但要不著痕跡，不能讓選民覺得是刻意製造出來的。若是這樣，他合理推估，不用期待美國10月會對台灣有大動作。

(中時新聞網)