第25屆釜山影展因受新冠肺炎疫情影響，延至10月21至30日舉行，「亞洲內容獎」10日宣布入圍名單，Netflix華語戲劇《誰是被害者》提名5項獎項，主演張孝全也將憑此劇和韓星朱志勛、姜河那、日星松重豐、陸星李現等人角逐最佳男主角。

《誰是被害者》入圍釜山影展「亞洲內容獎」最佳創意、最佳男演員、最佳編劇、最佳新進女演員和技術成就獎（攝影）等5獎，而張孝全得知將搶最佳男演員獎後表示：「他們都很棒！能與這幾位優秀的演員一起入圍，很開心也非常榮幸！！謝謝釜山影展！並再次感謝Netflix！」

張孝全在《誰是被害者》飾演罹患亞斯伯格症的鑑識官，精湛演技受到多讚賞，而在劇中飾演他女兒的李沐繼拿下金鐘55最具潛力新人後，這回也入圍釜山影展「亞洲內容獎」最佳新進女演員獎；另外，夯劇《想見你》也被提名最佳創意、最佳亞洲電視劇2大獎。

(中時新聞網)