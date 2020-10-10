康軒董事長李萬吉因違反居家檢疫規定，後續又公司又傳出打壓「吹哨者員工」風波，撻伐聲浪不斷，而大同大學原本今年7月選拔李為名譽博士，但風波未止息，校方宣布取消原訂於11月舉辦的頒授典禮，並表示會另作考量再議。

李萬吉於9月5日返國後，居家檢疫期間，將定位手機放家中，違反規定外出，甚至還沒戴口罩，被新北市開罰新台幣100萬元。後續衍生出康軒內部懷疑一名工作18年的女員工告密，電梯口出現指名道姓的霸凌字條，女員工承受壓力而離職。

全國教師工會總聯合會（簡稱全教總）近日也表示，康軒此舉是非常惡劣的反教育行為，應向社會大眾道歉，否則不排除發動全國教師拒用康軒的書籍、商品，並批評該公司不顧公益，甚至是典型打壓勞權的惡雇主，竟能開辦學校、出版文教雜誌、發行教科書，是教育界一大諷刺。

李萬吉畢業於大同工學院（大同大學前身）事業經營系，投入教科書產業逾30年，事業版圖橫跨兩岸，大同大學原本將頒發名譽博士，但面對爭議不斷延燒，校方對外簡短回應，並指出名譽博士選拔流程在7月已經完成，「後來發生的事情我們也感到意外」，並持續關注事件發展，11月頒授典禮已取消，名譽博士頒授一事亦另作考量。

(旺報 )