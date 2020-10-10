今天是雙十國慶日，台灣駐荷蘭代表處也在臉書上發文，並PO出一段影片慶祝國慶，駐荷代表陳欣新除了細數台荷關係進展之外，還表示，若駐荷代表處的粉專能夠有1萬名粉絲，她和代表處員工們將會在冰天雪地裡跳入海中。對此， 網友們也紛紛敲碗期待她們跳海冬泳的影片。

我駐荷蘭代表處10日在臉書上PO出一段影片發文慶賀國慶，「中華民國109歲生日快樂」，並感謝所有在荷蘭的好朋友們過去一年給我們的支持與鼓勵，讓我們能夠成功提升臺灣國際能見度，以及推展臺荷兩國在各個領域的密切互動，我們保證未來一定會更加努力的。

陳欣新在影片中表示，「很感謝荷蘭國會日前通過動議，支持台灣參與國際事務」，並在影片中也放入了幾名荷蘭國會議員的說法與相關畫面。她也在影片中細數台荷之間關係的不斷深化，以及在疫情中台灣對荷蘭伸出援手，並獲得荷蘭方面認同。

最後，陳欣新也感謝代表處所有同仁們的支持與努力，「在我身後是海牙有名的 席凡寧根(Scheveningen)海灘，我已經跟同事說好，如果在11月10日之前，我們的臉書能有1萬個粉絲的話，明年的1月1日，我們就會一起加荷蘭很有名的New Year’s Dive，我跟同事會在冰天雪地裡，跳到海裡面去，所以請大家千萬不要按讚，謝謝大家」。

網友們也留言回應，「對不起我按了」、「是不是只差幾百個粉絲～期待喔」、「讚！等看組長David Wu陪跳海影片」、「用力給它按讚下去 （啤酒肉骨茶準備好 等著看大使跳海？！）」、「陳大使的衣服很好看，當然人也很好看，講的也很好，期待看你們在冰天雪地中跳海歡慶明年元旦」。

截至晚間11時25分為止，駐荷代表處粉專共有8743人按讚，有9387人正在追蹤。

(中時新聞網)