共機頻頻以演練為由，跨越台灣海峽中線，兩岸危機四伏。很多家長緊張，擔心兩岸若開戰，孩子會上戰場，所以希望先不要去當兵。前民進黨立委沈富雄直指，兩岸不會打仗，去當兵沒關係。

一份媒體最新民調，顯示18到19歲年輕人高達96.3％願意上戰場，卻只有12.5％支持恢復徵兵制。

另外知名軍事觀察網站「全球火力網」發布的2020年全球軍力排行，美國、俄羅斯和大陸仍分居前3名，台灣儘管在2019年獲得美國軍售的M1A2艾布蘭坦克及F-16V戰機，排名仍然下滑，從22名跌至26名。

沈富雄在政論節目中指出，該份全球軍力排行，把意志力算進去的話，我們還要更後面。他覺得做這個民調的人，真的很蠢。像問有焚化爐要不要？要；問殯儀館要不要？要。那要不要在你家隔壁，他說不要，所以這是白問的嘛。

沈富雄表示，可憐天下父母心，就是為了小孩子的生命安全，只好機關算盡。其實這些人要當兵的時間都不長，大概4個月，所以他們都在想，未來4個月裡有沒有風險。家長若看不同電視台，例如他看藍色電視台，會覺得很危險；若是看綠藍色電視台，會說讚啦，不用怕，所以不一樣。但是未來那幾個月裡，到底會不會打仗？如果聽他的解析，就知道並不會打仗，所以暫時當兵是沒關係的。

(中時新聞網)