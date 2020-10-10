電影「普羅米修斯號」描述一群太空人前往外太空探險，試圖探究人類起源，卻不幸將異形帶回船上而威脅人類生存的故事。在現實生活中，從月亮返回地球的太空人也會擔心將傳染病菌帶回故鄉，因此設計「行動檢疫設施」（Mobile Quarantine Facility, MQF），以防疫專車的概念來防止前述悲劇的發生。

國家太空中心(NSPO)臉書分享，美國國家航空暨太空總署(NASA)在進行月球探險計畫時，由於當時人們對月球生態環境一無所知。為避免未知傳染病與有害物種附著在太空人身上，造成地球的浩劫，會先將太空人安排至MQF中隔離88小時，然後才送至詹森太空中心的月球物質回收實驗室(Lunar Receiving Laboratory, LRL)。

抵達LRL的太空人，還要在陸地上的居所隔離2週，確定身體並無任何異樣後方能出關。

因此，MQF無疑是古早版的防疫專車。其由拖車改裝、以鋁和鐵製成。長 10.67公尺、寬2.74 公尺、高 2.62 公尺，重 5670 公斤，舉凡浴室、廚房、臥鋪、客廳一應俱全，可容納6個人在其中生活5天。

MQF概念類似負壓病房。拖車內因為氣壓遠較車外來得低，透過縫隙而流通的空氣僅能單方向地由外往內流進，避免病菌向車外散溢。

過去NASA總共打造4座MQF，包括阿波羅11號、12號、14號共9位太空人使用過。自阿波羅15號開始，NASA已對月球有一定理解，月球病源體不再視為威脅，故不再執行MQF隔離。

阿波羅11號成功登月，返回球時指揮艙載著太空人降落於太平洋上。「接機」的人員則穿著全副防護衣，從指揮艙口將生物隔離衣遞給太空人穿上。當太空人要踏上接機的直升機前，為求安全還先用消毒劑全身洗刷一遍。

阿波羅13號則因在航向月球的旅途中發生意外，中途放棄任務而未登月，所以也無須檢疫。阿波羅13號的故事後來登上大銀幕，由湯姆漢克斯主演。當時演出太空人的湯姆漢克斯日前感染新冠肺炎，注定「逃不了隔離」。

(中時新聞網)