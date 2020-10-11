日本的研究中，漱口確實可幫助改善感染狀況，同時還能刺激口腔肌肉，刺激腦部神經，幫助預防和改善失智的症狀。

根據2002年日本一項小型實驗的研究中發現，每天發作四次以上的慢性呼吸道疾病患者，用含碘的漱口水來漱口幾個月至兩年，急性感染的比例下降50％。而另一項針對2萬名2至6歲日本兒童的觀察性研究也發現，漱口可防發燒性的疾病。

其實漱口的概念，就像感冒時用「鼻腔沖洗」，來改善不舒服的症狀，而漱口確實能減少咽喉的病菌量。英國一項針對66人的實驗報告顯示，使用高鹽的溶液進行鼻腔沖洗和漱口，每天6次，每次10秒鐘到1分鐘以上，可幫助降低流感和感冒的發生率。

醫生指出「漱口和咀嚼能改善大腦中的血液流動，並通過神經迴路刺激大腦，而通過訓練口腔，不僅能預防失智，還能預防老年後的吸入性肺炎導致死亡的狀況。」

近年來全民健康觀念提升，加上新冠肺炎疫情突襲，口腔及呼吸道保健意識興起，對漱口水的需求增加，專家也認為，漱口水因能快速清潔口腔、減少口臭、預防細菌和牙周病等問題，可說相當方便的衛生產品。但市售漱口水種類多，挑選上醫學專家也建議，漱口水應成分單一不含香料、酒精和防腐劑，避免傷害或刺激口腔黏膜，才能保持口腔安全，用得安心。

(中時新聞網)