黃奕曬兩人合影。（圖／翻攝自黃奕微博）

趙薇回答網友。（圖／翻攝自一線榜單微博）

作家瓊瑤寫出的《還珠格格》至今是不少劇迷心中經典，也捧紅了趙薇、林心如等人，2002年《還珠格格》推出第三部，但除了「爾康」周杰外，其他角色大換血，主角「小燕子」改由黃奕飾演。最近趙薇、黃奕在節目《演員請就位》同台，親回兩代小燕子之間有心結的傳聞，趙薇透露曾收到黃奕上節目前很緊張的私訊，而趙薇也暖心回應，表示兩人私下並未不合。

由趙薇、林心如演出的《還珠格格》第一、二部分別在1998年和1999年播出，讓片中四位主角走紅，2003年瓊瑤推出《還珠格格》第三部卻大換角，「小燕子」改找演過《上錯花轎嫁對郎》的黃奕，「紫薇」則請馬伊琍，「爾康」不變仍是周杰，「五阿哥」改找古巨基。

趙薇後來上《王牌對王牌5》，被問當年為何不接拍《還珠格格》第三部？她說：「但我真覺得演到二已經到頭了，就對我個人來說，我覺得能演的我都演了，我就下來跟瓊瑤阿姨說，我說我四年不演電視劇，我就想專注在電影方面發展」，趙薇說她清楚這在商業上是不明智的做法，但還是想要一試，至今還是不清楚是對還是錯，只是希望「沒有過度地去消費自己」。

而最近趙薇上《演員請就位》擔任導師，「第二任小燕子」黃奕擔任學員，形成前後任小燕子同台的畫面，有網友問趙薇對此有何看法？趙薇透露：「她（黃奕）來之前給我發過信息說她有點害怕」，而趙薇鼓勵黃奕別擔心，說節目就像上學、排練演出、等待老師評論一樣，給黃奕吃了顆定心丸，兩人之間互動溫暖，並無心結。

(中時新聞網)