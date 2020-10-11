隨著產業環境的快速變化與競爭，企業往往會安逸於過去的經營模式，而失去了創新與危機意識，最終遭到市場的淘汰或是營運陷入困境。因此，對於企業領導者來說，要如何跳脫舒適圈並力求轉型，則是一大挑戰。在台股當中，有不少傳統產業如鋼鐵、塑化等企業，過去幾年受到中國廠商大舉擴充產能，導致產業秩序失衡，造成產能供給過剩，產品價格快速崩跌，以致廠商獲利難度大幅提升。為了擺脫過去沉重包袱，以及提高產品附加價值，像是世紀鋼早期從事營建鋼構起家，如今已成功轉型至風力發電之風機水下鋼構，大幅提升市場對於世紀鋼之投資評價。

世紀鋼深耕風電水下基礎工程

離岸風力機之所以能穩固站立海中，則是仰賴風力機的雙腳即是水下基礎。台灣的地質及海氣象情況均與歐洲不同，歐洲風場風況穩定，地貌多呈平坦，而台灣除了受颱風、地震等自然天災的威脅，由於西部海域多屬海床沈積層，以砂土與黏土層層堆疊，容易面臨海流不斷沖刷而發生侵蝕問題，致使水下基礎在設計階段，即必須將這類特殊因子納入考量。不同的海床條件所適用的水下基礎型式亦不相同；依固定式基礎結構，水下基礎大略可分為四種型態，包含單樁式（Mono pile）、套管式（Jacket）、三腳式（Tripod）與重力式（Gravity）。依據中央地質調查所公布之地質資料對應台灣離岸風場，桃園、苗栗及雲林區域多為礫石層且土質偏黏土，故選用單樁式水下基礎較有利施工，而彰化區域因受濁水溪與大肚溪同時沖刷，地質多為沖積層，土質更為鬆軟，水下基礎若採用套管式則較可穩固打入地質。

與水下基礎技術最直接相關之產業包含鋼板及鋼管製造業、鋼構製造加工業與扣件業等，其中即囊括如吊裝、電銲、氣銲從業人員；一般而言，從事前述製造或加工業之企業，需取得由國際標準化組織（International Organization for Standardization; ISO）制定的標準，即ISO-9000系列認證，以確保管理企業採用標準管理程序與穩定管理品質。另，基於風電技術規範大多來自歐洲，從事水下基礎的企業不僅須取得鋼結構製造規範EN-1090認證，更須取得銲接品質管理系統ISO-3834認證。

世紀鋼集團成員的世紀離岸風電設備公司為國內首家水下基礎獲得國際認證的業者，具備套管式水下基礎（Jacket）及基樁（Pin pile）、單樁式水下基礎 （Mono pile）全技術能量，傾全力打造成為世界級水下基礎基樁的專業大廠。世紀鋼下半年開始出貨哥本哈根基礎建設基金（ＣＩＰ）套筒式水下基礎及基樁訂單，依照進度認列合約金額，也反應在營運成績表現上，累計前八月營收三八．九四億元，年增二一八％，續創同期新高。隨著風電事業的貢獻力度開始展現，且陸續出貨沃旭、ＣＩＰ大單，加上傳統鋼構訂單增加，法人預估世紀鋼今年營收與獲利可望超越去年。

此外，電線電纜與重電廠商如大亞、士電、華城、中興電等，近年來也積極跨足風電與太陽能領域，搶攻綠色能源商機。其中，大亞從電線電纜本業出發多角化針對能源產生、傳輸、儲存到轉換積極布局，今年完成國內首件民間土地變更核准的「地面型太陽能電廠」，該電廠位於台南學甲，預計今年底掛表併聯發電，未來二○年帶來至少十八億度的發電量，累計收入上看八○億元，獲利預估累計達二四億元，產能有機會突破業界新高。受惠於電力線纜銷售穩定，加上第三季國際銅價上漲所致，大亞今年前七月稅後純益三．一億元，ＥＰＳ○．九五元，已優於去年全年ＥＰＳ○．八六元。

生產變壓器起家的華城，近年來也積極轉型跨入風電領域，接獲日立製作所承攬台電第一期一○九ＭＷ離岸風電工程，去年三月又接獲海能離岸風力發電風場一六一ＫＶ變電站及陸域電力系統統包工程，金額逾二○億元；法人預估今年營收挑戰八○億元。日前華城武漢廠被當地政府畫為商業區，必須搬遷，公司決定處分廠房、土地、應收帳款以及存貨，以包裹方式，將百分之百股權賣給土地開發商武漢中嘉合泰置業，預估處分利益約三億元，將全數投入新建新廠之用。

由於台灣半導體產業已在全球扮演關鍵角色，還有台積電在先進製程持續領先，進而對相關特用化學材料之需求大增。日前台塑斥資五億元攜手日本德山株式會社，共同設立新合資公司，將在高雄林園打造一座年產三萬噸電子級ＩＰＡ（異丙醇）的工廠，供應半導體先進製程清洗使用。以去年為例，台灣的電子級ＩＰＡ產能約二．五萬噸，但需求量達三．四萬噸，缺口主要由日本德山供應，有鑑於５Ｇ發展與普及化，以及台灣半導體產業五奈米及三奈米先進製程所需，預期二○二五年台灣電子級ＩＰＡ需求量將增加到八．二萬噸（年均複合成長率十五．八％）。

聚和上半年賺贏去年前三季

除了台塑之外，勝一、三福化等，也是成功跨足半導體特用化學材料之代表。此外，切入造紙、生物科技、能源、醫藥等多元應用領域的聚和，從造紙用化學品起家，另一產品生物緩衝劑也是全球第二大，客戶包括輝瑞、博士倫、必治妥等大型製藥廠。另一事業體鋰離子電池添加劑，是發展電動車的關鍵原料，擠進全球前三大供應商，主要客戶為天賜材料、杉杉股份等中國電解液大廠，等同於間接打進中國最大鋰電池商寧德時代。

隨著全球電動車龍頭特斯拉在中國擴大投產，並積極採用中國當地零組件產品，有利於聚和成為特斯拉供應鏈之重要成員。此外，今年因疫情關係，公司旗下專利長效抗菌「黃金盾」系列清潔噴劑、泡沫乾洗手產品熱賣，成為今年營運與獲利成長之一大動能之一。在產品組合優化之下，上半年毛利率與營益率創下新高，ＥＰＳ達○．九一元，賺贏去年前三季ＥＰＳ。第三季進入傳統旺季，加上近期電解液價格上漲，有利於產品毛利率提升，法人預估今年ＥＰＳ可望挑戰二元，改寫歷史新高。

順德稱霸功率導線架

以生產削鉛筆刀起家的順德，而後開始生產美工刀、長尾夾、釘書機等，因而學習到沖壓、模具、塑膠射出、電鍍（化學製程）等技術。隨著新竹科學園區成立，台灣開始發展半導體產業，公司也開始涉獵半導體導線架。於是一九八三年成立電子事業部門，台灣通用通訊成為順德第一家客戶；之後跨入DRAM導線架，二○○○年以前占營收比重高達七五％，不過，受到DRAM價格大跌，造成導線架價格崩跌，毛利率也從正轉負；公司開始思索下一階段的轉型。

直到現任總經理陳維德從德國學成歸國返台，並學習到煉銅技術，帶領順德拓展國際市場，同時接觸到意法半導體（STM），開始切入單體導線架。過去導線架製程只重視產品精度，把模具做好即可，但現在高端產品必須經表面處理與高端製程後，可讓產品更耐用、抗腐蝕，且精密度會更高。因為高端表面處理與製程中，會有很多層次加工，例如，先沖壓再進行表面處理，可提高產品附加價值。隨著歐洲、日本等同業逐步退出市場，目前順德在功率單體導線架取得世界第一，也陸續打進Infineon、On Semi、NXP、Vishay等車用ＩＤＭ大廠。歷經多次轉型，順德如今躍身為全球前三大導線架廠。

今年上半年受到歐美各國因疫情封城封國，車廠停工影響，順德營運陷入谷底，上半年稅後盈餘為一．一八億元，ＥＰＳ僅為○．六五元。不過，隨著車市回溫，ＩＤＭ廠開始恢復拉貨，且智慧型手機市場需求增溫，順德營運可望擺脫上半年谷底，法人預估，順德第四季有機會優於第三季，業績可望重回成長軌道。因應客戶需求，順德斥資三．五億元興建的南投Ｈ棟新廠將於年底完工，屆時將擴大高端表面處理與製程，可用於自動駕駛、人工智慧（ＡＩ）及物聯網產品所需導線架關鍵應用產品，不僅可增加產品可靠度，並提高產品附加價值。法人預估，順德明年業績有機會超過百億元，稅後淨利目標超過七．五億元，較今年倍增，ＥＰＳ上看四．二元。近期股價獲法人買盤青睞，呈現轉強姿態。

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先探投資週刊2112期

(中時新聞網)