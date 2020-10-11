選擇讓歲月成為一個數字，還是無限延伸的可能性，操之在己。

從外商保險公司台籍總經理到自行創業的廖學茂，他的答案是後者。他怎麼辦到的？

雖然仍掛著「富士達保險經紀人公司董事長」的頭銜，但62歲的廖學茂已經將工作時數降低，開啟另一個階段的安排，增加做公益與上課學習的時間，為正式退休做好準備，將來過著多彩多姿的老後生活。

廖學茂曾是英國保誠人壽首位台籍總經理，年過50歲邊創業，還曾1年花4百萬元到北京念EMBA，最後以第一名之姿畢業。現在的他，正攻讀台大EMBA，今年還當選張老師基金會理事長，工作與公益兩相兼顧。

每天早上5、6點起床，從家中騎車至關渡往返，是廖學茂一天的起點。通常他從台北住家附近的捷運後山埤站出發，一路騎單車到大直水門才稍作休息。「騎到這裡，約3分之1路程，我會喝喝水，然後在這段獨處時間，靜下心思考公司策略，也會將一天要做的事情與鼓舞下屬的話語，一一發給副總們，等到他們到公司就能看到或處理事情。」創立「富士達保險經紀人」超過10年、公司已上軌道，儼然是公司精神領袖的他，就是在這清晨往返約1小時、26公里的單車路線中，給出一天重要的工作指示。

「騎車沿路經過樹林，能吸收到芬多精，讓腦袋清醒；而且景色漂亮、人就愉悅，正能量就出來了。」除了董事長一職，他還有近10個不同領域的職務，打開手機LINE等社交通訊軟體，也有近70個活躍群組；且自身又是老師、又是學生，日理萬機的他卻不見一絲匆忙，反而多了一份從容。

化身時間管理達人 事業、學業、家庭並進 提早為退休鋪路

這位在妻子林新鳳口中被形容為「過動兒」的董事長，過去埋首於工作，一路在競爭激烈的外商企業拚上台灣總經理大位，創業時卻遇上金融風暴年虧2千萬元，現在的他，相較10年之前，說起話來的臉部線條已經柔和許多。

獨處，是他小時候即練就的習慣，從中他就理解到：「安靜，是內發的，能停下來反省自己；不懂得自我反省，容易自負與自滿，則是由強到弱的絆腳石。」比一般人更早體會獨處的重要，自省已經內化，他在即將邁入退休，別人需要特意練習熟齡生活時，他反而等不及似地創造更多可能性。

翻開廖學茂一周行事曆，每周五就將下周一、二要辦理的公事先想好，寫在手機行事曆上；周三上午到台中朝陽科技大學教課，下午身兼政大校友會台中分會理事長的他，會拜訪一下中部的學弟妹以維繫情感；返回台北路上，有時會聽聽古典樂，讓常處於旋轉陀螺般的腦袋能稍微休息。

周四固定到台大攻讀EMBA；交際應酬或社團活動安排在周五；周末則是回宜蘭過著田園生活。其實早在3年前，喜愛田園生活的他與太太兩人，看中位於羅東運動公園附近約5、6百坪的土地，自己設計、自己監工蓋房子，還在周圍種起了蔬菜水果。看著他手機照片中的酪梨、木瓜，每棵結實纍纍且沒有蟲咬，一度以為他聘請人來照顧。

一問才知道，這都是夫婦倆「退休練習曲」的豐碩成果。儘管周末才回宜蘭，但平日只要有空，兩人在傍晚時就開車回去，一個舉燈，一個拿捕蟲紙抓蟲；或開著除草機除草，用水果皮加紅糖、蛋殼做有機施肥。談起蔬菜水果種植經，廖學茂滔滔不絕，一點也不遜於他一生投入的保險專業。

《今周刊》(第1242期)

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(中時新聞網)