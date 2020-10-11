奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周摩羯座事業運最旺，雙魚座愛情運最旺，處女座金錢運最旺。另外巨蟹座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:草綠色

幸運數字:90

整體運勢★★★

牡羊朋友下周耐性減低許多，面對許多事情都沒有耐性，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大周因而導致事情有許多狀況及問題產生，要多注意囉！

▍金牛座

開運顏色:黃色

幸運數字:65

整體運勢★★★

金牛朋友對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣，奧斯提醒下周要多妥善處理事情，以免影響到日後發展喔！

▍雙子座

開運顏色:橘色

幸運數字:43

整體運勢★★

雙子朋友下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，讓你在下周顯的忙碌且疲憊許多唷！

▍巨蟹座

開運顏色:白色

幸運數字:25

整體運勢★★★

巨蟹朋友下周對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況！

▍獅子座

開運顏色:藍色

幸運數字:86

整體運勢★★

獅子朋友下周面對人事物將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好、或是過往順利的事情下周開始有狀況產生，要多留意囉！

▍處女座

開運顏色:紫色

幸運數字:07

整體運勢★★★★

處女的朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，所以好好把握下周難得的平靜吧！

▍天秤座

開運顏色:米色

幸運數字:91

整體運勢★★

天秤朋友的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多喔！

▍天蠍座

開運顏色:綠色

幸運數字:08

整體運勢★★★

天蠍的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，正因為如此，下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式。

▍射手座

開運顏色:暗藍色

幸運數字:05

整體運勢★★

射手朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，奧斯建議下周要先將自己份內的工作做好，別本末倒置囉！

▍魔羯座

開運顏色:天空藍

幸運數字:11

整體運勢★★★★

魔羯朋友下周變得積極許多，過往的經驗也讓自己下周變的安心許多，值得一提的是奧斯建議可多做學習的動作，畢竟下周學習運相當良好唷！

▍水瓶座

開運顏色:紅色

幸運數字:84

整體運勢★★★

水瓶朋友對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇且阻礙了起來喔！

▍雙魚座

開運顏色:深綠色

幸運數字:56

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波在下周終於呈現休息的狀態了，雙魚朋友終於可以稍稍喘息一下了，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)