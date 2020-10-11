10月中登場的台北紡織展，是全球極少數如期舉辦的「實體展」，不僅吸引來自11個國家的300多間廠商參展，更讓超過40個品牌買主登記以視訊參與。

今年，大家最關注的焦點議題，是防疫時尚化——從口罩、防護衣、隔離衣到面罩，都開始加入顏色與設計感。因為疫情至今看不到盡頭，防疫將是未來2、3年間，你我日常生活的一部分。

「全球消費者開始習慣與病毒共存，口罩正逐漸從防疫商品轉為配件！」紡拓會秘書長黃偉基指出，包括Gap、Zara、Puma等快時尚或運動品牌，都已著手生產搭配衣服用的布口罩，時尚防護衣的詢問度也漸增。亦即，這場新戰局將不再屬於中衛、康匠等醫療（不織布）口罩廠商，而是由儒鴻、聚陽、遠東新、旭榮、興采、廣越等紡織大廠與成衣廠拿回主場權。

時尚防護衣技術高

染劑不影響抗菌劑，成門檻

這批做慣了高單價產品的大廠，為何會投入成本約50元一片的布口罩、約200元一件的防護衣生意？故事，要從3月份說起。

當時，眾所矚目的口罩國家隊已然上路，但防護衣、隔離衣卻很可能出現缺口。於是，經濟部召集各大成衣廠組成防護衣國家隊，卻在6、7月疫情趨緩之際，遭政府砍單7成。

聊起已經投入的設備和原料，廠商們語帶無奈。但他們也指出，為了尋找政府徵收以外的出路，反而加速他們發現布口罩、時尚防護衣的潛在商機，「（這些東西）製程比成衣簡單，再繞個彎把它時尚化，又是一門生意了！」

「繞個彎把它時尚化」，說來輕巧，其實難度不低。舉例來說，隔離衣一旦染色，染料可能會和上頭的抗菌塗層互斥，影響防護效果；而布口罩雖然以機能布製作，染色或印花都不受限制，但少了醫療口罩的那層熔噴布，消費者仍會擔心，是否人多的地方就不能戴。

瞄準附加功能

大廠推涼感口罩、口罩項鍊

對此，紡織大廠們絞盡腦汁發揮獨門技術。例如，遠東新除了突破防護衣染色技術，還推出各種顏色、觸感、涼暖功能的布口罩，可單獨配戴，也可在內裡套入醫療口罩。擅長製造黏扣帶、織帶的台灣百和，則做出「口罩項鍊」，也就是一條色彩繽紛的帶子，用來扣住口罩兩端，脫下口罩時可直接掛在脖子上。

被業界公認「防護衣商機受惠最多」的興采，繞的彎就更大了。早在3月時，同業還在苦苦等待不織布釋出時，它就善用集團內擁有梭織布、防水透濕薄膜與成衣廠的優勢，將三者結合並通過P3等級醫療測試，做出以梭織布製造的防護衣。「一般防護衣原料都是不織布，沒辦法染，梭織布要染什麼顏色都可以！」興采成衣部副總經理吳燕昇笑道。

大家為何這麼拚？除了要彌補服裝銷量下滑、原料偏偏又已備齊的缺口之外，更重要的誘因，是真的有人接到大單。

最早傳出捷報的是旭榮集團。4月初，美國總統川普在一場記者會中公開稱讚內衣大廠Hans Brand，為全美民眾提供了數億個針織布口罩。業界消息指出，這批口罩的主力供應商正是旭榮，針織布出貨量約超過350萬公斤。

而興采上半年財報顯示，上半年的稅後淨利較去年同期成長9倍多，EPS更創下7.32元歷史新高，切入防護商機正是主要動能之一。

吳燕昇透露，初期客戶以醫院為主，但最近的外銷單也出現不少企業客戶，要下訂指定顏色、設計的客製化防護衣。「例如航空公司要讓空姐穿，就可以把防護衣染成企業代表色，甚至印上logo；還有運動跟戶外品牌，也希望開發新版型，例如做成像運動套裝，商務人士可以穿著登機、出差，」他說。

填產能、固客源

這場防疫戰，比的是應變力

旭榮集團執行董事黃冠華也證實這項新趨勢：「不但防疫商品開始往時尚走，時尚產品也開始往防疫走！」他指出，近期不少運動品牌的新產品開發，都不約而同強調起「防疫力」。例如，在原始的機能布材料中加入抗菌功效、褲子加入口罩收納袋、帽T可遮住口鼻等。

黃偉基分析，對擅長高單價機能服的台灣紡織廠來說，轉型做布口罩、防護衣，意義不僅是砍單後的及時雨：「更重要的是，這等於看誰能在最短時間內掌握住客戶（品牌商）的心態，呼應他們的最新需求，重新鞏固彼此關係。」

例如在美國設廠的宏遠，早在4月就呼應美國疫情，就近生產布口罩和防護衣，強化與當地政府關係；羽絨大廠廣越呼應客戶Puma、Adidas、Patagonia的需求，製作客製化logo布口罩，已連出幾批大單。而儒鴻則在經過市調後，利用機能衣技術推出除菌抑臭、透氣、涼感且添加膠原蛋白的口罩，「還沒推出，已有多家大型品牌客戶在接洽！」發言人羅仁傑說。

彈性與應變力，本是台灣的強項，這項特質，更在疫情重創歐美品牌客戶時展現得淋漓盡致。正如同前英國首相邱吉爾名言：「不要浪費任何一場危機」，防疫時尚化商機，就此揭開序幕。

《商業周刊第1717期》

(中時新聞網)