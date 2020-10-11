新生兒用品琳瑯滿目，其中又以飲食相關的哺育用品最多最複雜。我們整理了13種0～1歲baby需要的哺育用品，針對不同種類說明款式與使用方式，讓新手爸媽在寶寶出生前做好準備，不怕手忙腳亂！

0～1歲寶寶要用到的哺育用品琳瑯滿目，購買時應該怎麼挑、怎麼選？以下針對主要的13種哺育用品，看看專家怎麼說：

一、奶瓶

目前市面上主流的奶瓶依材質可分成「玻璃」、「塑膠」、「矽晶」3種。玻璃奶瓶的特色是耐熱、導熱快、降溫快、易清洗、透明度高；塑膠奶瓶又分成PP、PES、PPSU 3種材質，PES和PPSU屬於高階塑膠奶瓶，比PP奶瓶更輕、更耐摔，使用期限也較長；矽晶奶瓶的特點是耐熱、輕巧、摔不破、瓶身軟，可抵抗化學物質腐蝕。

另外，依功能開發的款式還有「防脹氣奶瓶」和「防爆奶瓶」。防脹氣奶瓶能有效減少或避免空氣混入奶水。防爆奶瓶在瓶身外多加一層液態矽膠保護，就算不小心摔破也不怕碎片四處亂飛。

奶瓶使用注意事項

小嬰兒一天平均會喝6次奶，出生前至少要準備4大2小共6支奶瓶。台大醫院新竹分院小兒部新生兒科主任陳麒年表示，在寶寶0～3個月期間，可以使用120cc～160cc的小奶瓶，4～6個月奶量上升到180cc～200cc，就要換成240cc的大奶瓶，7個月以後寶寶的奶量不一而足，可以大、小奶瓶交替使用。

奶瓶使用８重點

＊無論是什麼材質的奶瓶，長期使用都可能會刮損或孳生細菌，一定要定期更換。如果洗完奶瓶發現表面還是「霧霧的」，就要換新奶瓶囉！

＊消毒塑膠奶瓶最好用蒸氣式消毒鍋或微波爐式消毒鍋。

＊準備好一天要用的（奶瓶）量，晚上再一次清潔。

＊奶嘴孔徑過大容易讓寶寶嗆奶、嘔吐甚至窒息，寶寶滿3個月前應避免使用大孔徑的奶瓶奶嘴。

＊如果寶寶因為急著喝奶而嗆奶，可以餵幾口停一下再繼續，讓寶寶有緩衝時間。

＊餵奶時，瓶身角度要保持30～60度，確保奶瓶前端沒有空隙，避免寶寶吸進空氣。

＊如果寶寶每次拍嗝完仍會脹氣，或容易腹脹、溢吐奶，可以考慮使用防脹氣奶瓶。

＊要訓練寶寶自己喝奶，應用輕巧不易摔破的塑膠奶瓶或矽晶奶瓶。

二、奶粉分裝用品

奶粉分裝用品分成「盒裝」和「袋裝」，盒裝可重複使用、分拆攜帶。袋裝的設計一般都是拋棄式，單次用完就可以扔掉。

奶粉分裝用品使用注意事項

麗兒采家南區督導許慧盈提醒，奶粉分裝袋多半用塑膠或紙製成，一不小心就會戳破，攜帶時最好放在獨立包包。使用奶粉分裝盒時要注意是否有奶粉殘留在盒子內層，儘量倒乾淨。

三、溫奶器

市售溫奶器分成「微電腦」、「手控」、「多功能調乳」3種款式。微電腦溫奶器可定時加溫、控溫、固定並顯示溫度；手控溫奶器須手動加溫、控溫，只能調段數，無法固定溫度；多功能調乳溫奶器具有配方奶調乳器的功能，可以一機多用。

溫奶器使用注意事項

奶水溫度太高會讓母奶中的免疫物質失去活性，設定溫度時最好不要超過60度。手控溫奶器無法固定確切的溫度，餵奶前最好先將奶水滴在手腕試一下溫度。

四、奶瓶刷、奶嘴刷

奶瓶刷、奶嘴刷一般分成塑膠、矽膠、鬃毛、海綿4種材質。矽膠刷有吸附油脂的功能，刷的比較乾淨，也不容易傷害瓶身。海綿刷同樣不易傷害瓶身，但因為材質軟容易吸水，可能會有發霉、發臭的問題，必須定期更換。

奶瓶刷、奶嘴刷使用注意事項

台灣氣候炎熱潮濕，奶瓶刷、奶嘴刷用完須放在通風處晾乾，刷毛最好兩個月換一次。如果家裡較不通風，可用不易發霉的鬃毛刷。

五、奶瓶清潔劑

嬰兒用的奶瓶清潔劑成分較好沖洗，即使誤食也不會對人體造成危害。除了清潔奶瓶，加水稀釋後還可以用來洗蔬果。

奶瓶清潔劑使用注意事項

奶水中的脂質和蛋白質無法用清水洗淨，洗奶瓶時不能只用清水沖，一定要用清潔劑。

六、消毒鍋

市售的消毒鍋分成「蒸氣式」、「紫外線」、「微波爐」3種款式。蒸氣式消毒鍋和微波爐消毒鍋主要是利用蒸氣殺菌，紫外線消毒鍋則是用紫外線殺菌。

消毒鍋使用注意事項

消毒前一定要先把奶瓶徹底洗乾淨，尤其是瓶嘴容易孳生細菌的接縫。

七、安撫奶嘴

市面上的安撫奶嘴款式大致有「圓頭型」、「拇指型」和「雙扁型」3種，材質分為乳膠和矽膠。瓶餵的寶寶通常比較喜歡圓頭型奶嘴，親餵的寶寶則偏好雙扁型奶嘴，購買時依照寶寶喜好挑選就可以了。

安撫奶嘴使用注意事項奶嘴的使用期限大約是2～4個月，一旦變形、變色或產生黏性就要馬上更換。乳膠奶嘴遇熱容易質變，不能用高溫消毒，只能用溫水或清水洗淨晾乾。

要防止寶寶對奶嘴產生依賴，可以多準備幾種不同款式讓寶寶交替使用。

八、嬰兒水杯

嬰兒用的水杯可分成矽膠、塑膠（PP，PPSU）、不銹鋼3種材質，以「鴨嘴杯」和「吸管杯」兩種款式為主；吸管杯又分成「有擋片吸管杯」和「無擋片吸管杯」兩種款式。

嬰兒水杯使用注意事項

水杯的使用順序為鴨嘴杯→有擋片吸管杯→無擋片吸管杯。許慧盈表示，雖然寶寶大概5個月左右就可以開始練習用鴨嘴杯喝水，但還是要先確認寶寶吸吮和吞嚥的能力。

寶寶剛開始用吸管杯可能會因為不習慣而亂咬，若吸管頭出現裂痕，應立即更換。外出最好選擇具有防漏功能的水杯，以免把包包弄濕。

九、副食品調理器

副食品調理器分成「手動」和「電動」兩種款式。手動調理器又可進一步細分「單一式研磨器」和「複合式研磨器」；電動調理器適用大量食材，食材須達到一定份量才能使用。

副食品調理器使用注意事項

使用電動調理器時，食物和水位須蓋過刀片，否則機器容易損壞。

十、副食品儲存盒

副食品儲存盒主要是將副食品依寶寶一餐的份量以冰磚的形式儲存，用餐前拿一塊冰磚解凍加溫就可以了。

副食品儲存盒使用注意事項

放在副食品儲存盒內的食物一定要煮熟，儲存時以一週的份量為限，以免孳生肉毒桿菌或大腸桿菌。此外，因為副食品儲存盒會放入冷凍庫保存或用微波爐加熱回溫，應避免購買不宜冷凍或微波的款式。

十一、寶寶湯匙

嬰兒用的標準型湯匙有矽膠、塑膠、不銹鋼3種材質，可以簡單分成「直」、「彎」兩種款式。直的湯匙大人（餵寶寶吃飯）、小孩都可以用，彎的湯匙主要是給寶寶練習用，因為寶寶還沒有能力將湯匙轉向嘴巴。

寶寶湯匙使用注意事項

購買湯匙時應該依照寶寶的嘴巴大小和年齡選擇適合的尺寸，餵食初期最好用矽膠湯匙。

餵寶寶時不要把湯匙戳得太深，這樣容易讓寶寶噁心反胃，湯匙大概伸進去一半就可以了。寶寶一開始吃副食品可能會用舌頭把食物頂出來，這和適不適應湯匙無關，寶寶習慣副食品的味道以後，就會主動張開嘴巴吃飯。

十二、嬰幼兒餐盤

嬰幼兒餐盤有矽膠、玉米纖維、不銹鋼3種材質，分成圓形、方形兩種款式，有些餐盤底部附有吸盤，可吸附在桌面避免打翻。

嬰幼兒餐盤使用注意事項

帶寶寶外出用餐時，最好選擇可以固定在桌面的吸附式餐盤，可以防止寶寶在練習進食的階段產生挫折。

十三、嬰幼兒牙刷、牙膏

長牙前的用品為「牙齦刷」和「牙齦膏」，長牙後的用品為「乳牙刷」和「幼兒用含氟或不含氟牙膏」「，前者刷牙齦，後者刷牙齒。

嬰幼兒牙刷、牙膏使用注意事項

牙齦刷和乳牙刷必須分開使用，不能混著用。每次刷牙最好根據牙齒的數量刷1～3分鐘以上，刷牙時間太短無法清除牙菌斑。

挑選嬰兒用品除了考量安全性和實用性，也別忘了觀察產品的「cp值」和「續航力」，最好是大人、小孩都可以用的款式，讓寶寶練習之餘也能樂在其中。

諮詢／台大醫院新竹分院小兒部新生兒科主任 陳麒年

麗兒采家南區督導 許慧盈

陳麒年

學歷：台灣大學公共衛生學院研究所碩士

成功大學醫學系醫學士

經歷：台灣大學醫學院附設兒童醫院新生兒科研究醫師

新生兒急救術NRP指導員

現任：台灣大學醫學院附設醫院新竹分院新生兒科主任

許慧盈

經歷：服務業

現任：麗兒采家南區督導

(本文摘自【嬰兒與母親】2020年10月號)

【嬰兒與母親】2020年10月號

(中時新聞網)