許多父母教孩子說話會不斷糾正文法、發音和語速，殊不知這樣做不但無法幫助孩子發展語言，還可能會讓孩子變得討厭說話。避開4種NG做法、掌握8技巧、破解３大迷思，語言治療師教你聰明引導孩子說話！

有些求好心切的家長在孩子的學語期會不斷糾正發音或要孩子反覆練習，卻忽略小小孩還沒有足夠能力像大人一樣說話。以下列出幾種教孩子說話常見的錯誤做法，來看看你是否也犯了這些錯：

教孩子說話的４種錯誤作法

錯誤1.強迫孩子叫人，不照著做就責罵

台大醫院新竹分院復健部語言治療師鄭以群表示，很多幼兒碰到陌生人都會選擇在旁邊默默觀察。要孩子叫人，最好先幫他做好心理準備，引導孩子演練：「等下見到XX叔叔，可以主動跟他說『XX叔叔好。』」孩子不配合可以先給他一點時間，等孩子玩得開心，自然會主動開口叫人。

結束後可以跟孩子討論剛剛的表現，多給孩子正向回饋，這樣孩子下次才會願意主動跟陌生人打招呼。

錯誤2.不斷糾正孩子的發音，要孩子反覆練習直到說清楚為止

一直糾正發音會讓孩子降低說話的意願，孩子可能會下意識避開「難發音」或「無法發音」的字。在發音尚未成熟的階段，應該放慢說話速度，一字一句示範發音和口型，讓孩子聽／看清楚要怎麼說。示範後不要要求孩子反覆練習，以免增加壓力。平常可以用遊戲的方式帶孩子進行語音聽辨練習，提高對聲音的敏感度。

專家Talk：2、3歲的孩子有發展性構音異常很正常，很多孩子都會將「兔子」講成「褲子」或將「草莓」講成「倒楣」，但如果孩子犯的錯誤較罕見，例如將注音符號的聲母省略，將「草莓」講成「ㄠˇㄟˊ」，或從發音很難辨認語句，就要就醫檢查。

錯誤3.要孩子「講快一點！」或直接幫孩子表達

一直催孩子講快會對孩子造成巨大壓力；在孩子還沒說完話之前幫孩子「代言」則會剝奪孩子練習說話的機會。聽孩子說話時，應該要耐心等孩子把話說完，除非孩子說的句子不符合文法或語句過短，才需要替他擴展成完整的語句。例如孩子說「紅色，車車。」可以將字詞擴展成完整語句：「喔～小寶看到一台紅色車車。」

錯誤4.讀繪本時用連珠砲式的問句試圖引導孩子說話

帶孩子讀繪本時，應該要詢問與故事情節相關的問題，而不是聚焦在「人物動作」、「物品名稱」等點狀的片段，這樣會讓孩子對故事的理解變得很零碎，無法串連成完整的情節。

促進語言發展 這樣做才對！

1～2歲引導說話技巧

＊多創造不同情境的溝通環境，讓孩子有機會練習說話。

＊給孩子多一些時間表達，耐心等他把話說完。如果孩子不知道怎麼說，可以先示範一次。

＊透過「感興趣的事物」引導孩子主動說話，例如孩子喜歡看泡泡，吹泡泡時讓孩子主動說：「馬麻還要吹」、「我想看泡泡」。

＊用簡單的口語敘述孩子（或自己）正在做的事，讓孩子將語句和當下情境連結，在增加字彙量的同時強化理解指令的能力。

＊引導孩子說話不逼問，例如：「你不是很想吃草莓？這是什麼？快說啊！要說出來叔叔才會拿草莓給你。」如果孩子不願意說，不必勉強他。

2～3歲引導說話技巧

＊用孩子的語言擴展或延伸語句，儘量與孩子的生活經驗連結，例如「紅色車車」，可以將句子擴展為：「這是一輛紅色車車。」或延伸為：「那輛紅色車車急著去上學，跑得好快喔！」

＊孩子用陳述句說話時，可以視情況幫他改成疑問句。例如孩子說：「那是一輛紅色車車」，可以改成：「那是一輛紅色的車車嗎？」

＊耐心等孩子把話說完，不要急著幫孩子表達。

說話卡卡合併3表現 要趕快就醫檢查

鄭以群表示，孩子的語言能力和大腦神經發展是否成熟有關。雖然在語言發展初期講話不流暢是正常現象，但也不能排除語暢異常的可能。如果孩子重複詞語中部分的單字或音節，例如說：「西西西西西….西瓜」、「ㄒㄒㄒㄒㄒ….瓜」、講話講到一半突然停止（像喉嚨被卡住），或在說話時合併眨眼、跺腳等怪異的肢體動作，就必須就醫評估治療。

孩子常結巴？別打斷！耐心聽完再回應

當孩子開始結巴，應該要等孩子把話說完再回應或補充，不要中途打斷或不斷糾正孩子的發音；安排家庭活動時最好提前預留時間，生活上的壓力會讓孩子的口吃變得更嚴重。聽孩子說話要專心，不要滑手機或看電視。每天至少要跟孩子獨處半小時，專心和孩子對話。

3大常見迷思 你也有嗎？

迷思1.剪舌繫帶可以讓發音變清楚？

如果孩子真的舌繫帶過緊，一出生就會因為喝奶不順被發現。就算舌繫帶真的太緊，剪掉也不會讓孩子的發音立刻變清楚，仍然需要經由語言治療學習新的發音方法。

tips.舌頭伸出來可以碰到唇緣代表舌繫帶的鬆緊度足以說話。

迷思2.孩子口吃要提醒他「講慢一點」？

提升孩子說話的流暢度，應該是大人要放慢說話速度。要求孩子慢慢講會讓孩子感覺自己被貼標籤，進而產生心理壓力；「就是因為我說話速度太快，才會…」如此一來，孩子的表達能力可能會變得更差。

迷思3.吃太多泥狀食物容易導致大舌頭？

雖然說話和吃飯都會用到嘴巴，但這兩種行為進行的方式並不相同。有人以為只要做口腔運動就可以改善大舌頭，但一直伸舌頭並不能讓「ㄊ」的音發得更好。在口腔運動之外，還是要搭配構音訓練。

(本文摘自《嬰兒與母親》2020 10月號)

【嬰兒與母親】2020年10月號

(中時新聞網)