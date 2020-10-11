爸媽一人當黑臉、一人當白臉，這樣才能教好孩子嗎？當孩子對黑白臉教養者有所差別態度時，誰又想當黑臉？教養不一致可能讓孩子無所適從！到底什麼樣的教養方式對孩子才是最好的呢？

臺安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典提到，黑臉白臉這樣的模式，通常是用於警察在辦案時，一位用威嚇法，另一位說好聽話，希望嫌疑罪犯吐實就範，或是用於公司治理勞工；但一、兩歲的孩子不是罪犯也不是勞工，我們應該是教養孩子，而不是教訓孩子。

教養分黑白臉，易造成孩子三種不一致

許正典醫師比喻，黑臉就像是煞車，白臉就像是油門，兩者不可能同時踩。

如果爸媽教養態度不一致，對孩子可能會造成三種狀況：

1.孩子接收的教養資訊不一致

爸爸說不可以，媽媽卻說可以，這樣教養的差異，可能造成孩子為爸媽貼標籤，覺得說可以的是好媽媽，不可以的是壞爸爸，容易造成親子關係疏離。

2.行為表現不一致

當孩子知道找媽媽會被允許，就不會去找爸爸，孩子在面對爸爸媽媽的表現就會不同，可能使孩子過度依賴媽媽，造成跟爸爸的關係產生改變而疏離。

3.對待他人方式不一致

孩子無法學習良好交友方式，覺得意見與他相同的是好同學，不聽他的話或是意見不同的是壞同學，造成他對兩者態度不一，會使孩子喪失建立真正友誼的方式。

教養最忌諱多頭馬車

夫妻兩人來自不同的家庭，成長背景也不相同，因此價值觀有差異、有歧見是很正常的狀況，但建議在孩子面前應該要保持一致，也不要在孩子面前爭吵，可以私下討論出一致的方式。且不一致的教養，也可能變成孩子的壓力，孩子遇到事情，會焦慮不知道該找誰。

爸媽應該以孩子為主體，把重點放在想要孩子學習什麼。另外在教養過程中，最忌諱兩人互相扯後腿，影響夫妻間的關係。

因此親子間平時相處可以注意以下兩點：

1.夫妻雙方要懂得分配工作，以防一方存在感薄弱，另一方卻變成偽單親，只剩一人擔負教養及養育孩子的責任。

2.建立情緒紓解的管道，親子間可以從事家庭活動，像是運動或是一起做家務。

讓孩子懂得延遲享樂

孩子最容易哭鬧的原因就是「需求無法立即滿足」，而好的教養應該「讓孩子懂得延遲享樂」，從腦部的角度理解需求延遲的過程，就是把做決定從掌管情緒的杏仁核，轉變成掌管理性的前額葉，可以幫助孩子日後面對挫折的耐受性會比較強。

孩子會怕才會乖？恐失去學習人際相處機會

打罵教養只是方便滅火，迅速解決表面哭鬧問題，而不是為了讓孩子學習成長。許正典醫師表示，教養孩子並不會一步到位，過程經驗學習很重要，當孩子面對挫折，爸媽要有耐心的陪伴孩子一步步成長。

如果為了快速達到目的而打罵孩子，可能使孩子對外使用暴力，打罵不如他意的同學，或是完全不敢反抗意見，在外對於同學的任何要求只會順從；孩子對外的應對方式都是從家庭關係中學來，因此爸媽的教養方式會相當程度的影響孩子的身心發展。

有時孩子會吵，只是因為他們還小，各個方面還不成熟，只想著需求要馬上滿足，建議當孩子吵鬧時，先讓他表達需求，了解孩子後再思考該如何應對，在過程中讓孩子學會好的應對方式，以面對未來複雜的人際關係。

「愛的教養」與「管教」如何並行？

兩者目的都是為了幫助孩子建立好的觀念。因此教養應該「為孩子建立規矩」，學習「知道什麼場合說什麼話」。因此事前預防更是重要，可以事先約定，如果孩子吵著買玩具，就提醒他有買玩具的限制，這個月買了，下個月就沒了。當孩子發現需求不會立刻被滿足就會遇到挫折，但這也是孩子需要學習的。教養會有必要的殘忍，爸媽需要有耐心及韌性，如果堅持和孩子用語言溝通，就不應該因為孩子在地上哭鬧而答應他任何事。

孩子哭鬧三大情況教養應對

孩子吃飯要邊玩玩具？

不建議讓孩子邊吃邊玩，要讓孩子懂得一心一意，不能隨心所欲，除了爸媽要有一致的規範外，也要以身作則。

孩子哭不停怎麼辦？

許正典醫師提醒，爸媽的第一反應要一致，要先了解孩子的需求，而不是什麼都不管就先抱，會造成孩子日後覺得「只要我想要，一定馬上要有」。

當孩子吵著買玩具，不聽話怎麼辦？

降低接觸，不要帶孩子經過玩具店；或可以用限制的方式，告訴他要回家盤點玩具，需要才能買。當孩子開始用肢體或退化的方式表達自己想買玩具，像是在地上耍賴，哭鬧等，建議爸媽要讓孩子用言語表達，不要任意滿足孩子的需求。要讓孩子知道耍賴或不負責任的行為是不會有好的結果，學習好行為才會有好報酬。

許正典

學歷：國立陽明大學

經歷：台北市立療養院精神科主治醫師、高雄榮總台大醫院精神科醫師、臺安醫院心身醫學科暨精神科主任

現任：臺安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師、景美醫院精神醫學科暨心智科主任醫師、國立交通大學管理學院兼任助理教授

(本文摘自《嬰兒與母親》2020 10月號)

【嬰兒與母親】2020年10月號

(中時新聞網)