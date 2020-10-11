過去總是在台劇飾演反派角色的伊正，接受《中時新聞網》專訪首次談到，自己年少時期真的很叛逆！「在成長階段，我跟父母有很大衝突，當時一不開心就衝出家門，體重100多公斤的爸爸騎摩托車追出來，結果被我甩開推倒，就這樣躺在地上膝蓋還留著血…」就算已經過了快30年，這一幕還是深植在伊正的腦海裡。

獨／伊正叛逆推父倒地見血 哽咽談「一件事」讓逆子回頭

伊正叛逆推父倒地見血 哽咽談父「背影」讓逆子回頭（圖／伊正提供）

伊正父親是軍人出身，因此對孩子們的管教都像是軍事教育，但漸漸長大後，伊正覺得為什麼不能按照自己想選擇的路呢？父親希望他上好學校，但伊正喜歡運動不想念書，兩人衝突越來越多，關係也越來越疏遠。直到後來他準備到台北重考，當時帶了很多的參考書以及生活用品，要從花蓮坐火車北上念書，看著父親龐大的身軀手上拎著沉甸甸的書本，那步上車站長長階梯、步履蹣跚的模樣，讓伊正突然想到朱自清的「背影」，也就是這一幕，讓叛逆的青少年突然醒悟，覺得不能再這樣和父親繼續對立下去。逆子回頭金不換，所幸伊正後來和父親的關係逐漸修復，在母親離開之後，兩人住在一起超過十多年，直到爸爸2018年離開人世，都是相互扶持彼此的生活，這也是他覺得最安慰的事情。

伊正叛逆推父倒地見血 哽咽談父「背影」讓逆子回頭（圖／伊正提供）

伊正叛逆推父倒地見血 哽咽談父「背影」讓逆子回頭（圖／伊正提供）

接著談到自己的感情世界，伊正表示原本已經打定主意當個快樂地「黃金單身漢」，沒想到卻在人生即將邁入半百的時候遇見了「真命天女」，也就是現在小他15歲的老婆。他說道，「其實一開始要不要和小這麼多的對象交往，我也質疑了很久，還好最後是兩人攜手走入家庭，還生了兩個非常可愛的女兒！」一談起自己的小寶貝們，伊正滿口「保母經」，表示自己生了女兒之後，才發現原來世界上的每個女孩子都是這麼地美麗、這麼地可愛，濃濃父愛滿溢。有女萬事足的伊正說，因為年過50才結婚生子，現在唯一擔心的就是，相較於其他年輕時就生孩子的夫妻，他能陪女兒的時間可能相對不會太久，所以雖然她們才4歲、2歲，但依舊要培養孩子們獨立的性格。

伊正年過50走入家庭 有女萬事足（圖／伊正提供）

伊正年過50走入家庭 有女萬事足（圖／伊正提供）

養兒方知父母恩，伊正最後最想說的一句話是，「也許孩子會叛逆、也許孩子想法會很荒謬，和孩子們的衝突難免會有，雖然父母的出發點是善意，但方式不一定是對的，或許試著先聽聽小孩講，或許會從中得到意想不到的想法和收穫。」

(攝影／邱子軒、剪輯／陳科廷)

(中時新聞網)