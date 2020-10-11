汎德永業將在明天（12日）上市掛牌，8日興櫃收盤價329元，以每股承銷價180元估算，抽中一張現賺14.9萬。有中籤散戶在批踢踢發問，汎德12日上市後，該不該賣掉、現金入袋為安？多數網友一面倒直呼根本「炫耀文」，同時也釣出原股東意外曝光成本價220元。

汎德永業為BMW、MINI與Porsche（保時捷）的代理經銷商，2018、2019兩年的稅後EPS分別為10.57元、10.2元，今（2020）年上半EPS6.04元，預估全年每股賺10元左右。

有網友在批踢踢股版發文指出，首次申購股票僥倖抽到汎德永業，目前興櫃收盤價是329元，掛牌5日內無漲跌幅限制，擔心股價會跟藏壽司一樣，請教各位老手，12日上市後，應該賣掉股票入袋為安？還是抱著這張股票觀察一段時間？

原po中籤貼文一出，引發網友熱議，多數人直覺反應「炫耀文」；也有人建議「賣掉，現金落袋，才是真的」、「查一下新上市股每一檔之後的走勢圖」、「上次抽到壽司沒馬上賣學到的一課...」、「賣掉啦他又沒代理權期待什麼」。

還有網友舉自己抽中TPK的例子，他說，「抽籤價220，上市當天變500，她吵著要我賣，我也賣掉了。後來飆到700，當時真的超氣這個女人的。」

另外，釣出汎德原股東留言，「我（可查id）的成本220，你成本比我低很多了，根本沒什麼好怕的。當初衝到400賣了賺一些，要是跌我就低接了。」

(中時新聞網)