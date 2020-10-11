眼見「小皇帝」詹姆斯在總冠軍賽G5最後關頭，選擇切入吸引包夾，然後外傳給丹尼格林三分出手沒進，《ESPN》名嘴傑伊威廉斯批評，「格林確實有空檔，但我不在乎別人怎麼說，詹姆斯應該自己出手！」隨即引發不少球員發聲維護詹皇。

向來最挺詹姆斯的前NBA中鋒帕金斯，馬上激烈抨擊傑伊威廉斯的說法，「你不是在開玩笑吧？還是有人駭了你的帳號發了這種推文？」就連湖人首輪對手拓荒者後衛利拉德也說：「詹姆斯做了正確的決定，但我寧願在對方面前投籃。」

利拉德的拓荒者隊友麥科倫也幫詹姆斯、格林講話，「當詹姆斯傳球的那一刻，我就知道總冠軍賽要打G6，格林不在狀態內，詹姆斯把球給了弧頂的他，假如在底角或許就進了，球員都會投不進，無須講那麼難聽，格林也曾投進關鍵球。」

昔日馬刺防守悍將鮑溫跳出來替詹姆斯說情，「詹姆斯做了領袖該做的一切，創造出最好投籃機會，沒進也該接受，比起勉強出手，信任隊友更好。」曾待過湖人的哈特也說：「那是很棒的傳球，假如你們不這麼認為，那就不該討論球賽。」

(中時 )