儘管湖人在總冠軍賽G5不敵熱火，「小皇帝」詹姆斯更遭酸民狂批不敢出手最後一擊，詹皇仍以35歲又284天的年紀，超越「飛人」喬丹的35歲又117天(1998年G6)，成為史上在總冠軍賽單場得分破40最老的球員，再創生涯另一里程碑。

詹姆斯也在G5先發打了41分51秒，全場投21中5，其中包含三分球投9中6，6罰4中，貢獻全場最高40分，外加13籃板、7助攻、3抄截，表現完全不像是一名快滿36歲的老將，可惜就算拿出這種數據，他仍無法拿下生涯第4冠。

這是詹姆斯今年季後賽第3次上場超過40分鐘，前兩次分別在首輪G1(41分03秒)，以及西區冠軍賽G5(40分01秒)，不過截止目前為止，詹皇今年季後賽平均上場36.1分鐘，創下生涯新低紀錄，可見湖人總教練佛格有多保護這名老將。

面對跟自己第4冠擦肩而過，詹姆斯賽後表示，「我一向保持心態穩定，不管經歷高潮或低潮，我都努力在過程中變強。我就是活在當下，也明白我們可以打得更好，我們要如何調整，且從今晚比賽學習經驗，將讓我們下一戰展現不同之處。」

(中時 )