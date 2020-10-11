美雷根號航母在南海演習模擬大規模傷亡應變，頗有真為開戰做好萬全準備的架式。（圖／美國海軍）

隨著美國大選逼近，美中緊張關係亦持續升高，美軍在南海的活動較先前更加頻繁，演習與訓練強度擴增。近日美軍還發布了雷根號航母戰鬥群在南海展開了一場特殊演習，模擬南海發生戰事後，航母戰鬥群應對大規模傷亡的情形，頗有真為開戰做好萬全準備的架式。

據《環球時報》報導，美國太平洋艦隊在10月9日發佈消息表示，本月7日美國海軍的雷根號航母在南海開展了「大規模傷亡演習」，進行航母戰鬥群出現大規模傷亡時的緊急應變操演。

雷根號航母上擺著多具救援器具，扮演傷患的艦上成員躺在擔架上，由其他艦員為這些傷患提供轉移和救助。（圖／美國海軍）

從美國太平洋艦隊公佈的畫面中可以看到，雷根號航母的飛行甲板上擺著多具救援器具，扮演傷患的艦上成員躺在擔架上，由其他艦員為這些傷患提供轉移和救助。

除了簡單的說明與為數不少的圖片外，美國太平洋艦隊並未披露此次演習的更多細節，僅聲稱雷根號航母是美國第5航母戰鬥群的旗艦，是一支時刻準備戰鬥的作戰力量，保衛美國及其盟友、夥伴國在印度-太平洋地區的利益。

美國軍艦近日在南海活動頻繁，據美軍太平洋艦隊發佈的消息，本月6日美國海軍的米利諾基特號遠征快速運輸艦現身南海，與汶萊海軍的達魯塔克瓦號巡邏艦開展聯合演練。7日美國海軍的柏克級導彈驅逐艦麥凱恩號出現在南海，並組織艦員進行重機槍武器操作訓練。

解放軍曾於8月26日從青海與浙江發射了東風-26B與東風-21D彈道導彈，打擊了位於南海的目標。美媒報導說，東風-21D和東風-26B號稱「航母殺手」，對美軍航母是重大威脅。

(中時新聞網)