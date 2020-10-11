郭雪芙《因為我喜歡你》飾演跆拳道選手，第三集劇情中，因意外腳傷被迫停止訓練，她拄著枴杖，目睹身兼教練的母親郎祖筠，將奪牌希望轉移到同門對手席惟倫身上、傾全力栽培的一幕，她還遭席惟倫冷眼鄙視、言語羞辱，郭雪芙入戲極深，導演喊卡後仍然哭不停，久久無法平復。郭雪芙這回雖詮釋「面癱女」給人冰冷感，但真實的她其實是個感性的「愛哭包」。

身處演藝圈中，一舉一動都是媒體粉絲關注焦點，也同時承受支持和批評聲浪，郭雪芙出道多年，坦承仍無法「不在意」，她透露私下會看與自己有關的報導或留言，「有鼓勵我、有關心我的留言，就勢必會有討厭我、欺負我的留言，當下多多少少還是會有一些心情和感覺，但不管是什麼事情，我自己很清楚我是誰。」她自信地說「把自己該做的部分做好，就很足夠啦！我不會讓別人的輿論來定義自己的價值和身分。」

本週劇情發展到郭雪芙和席惟倫攤牌，友誼徹底決裂，席惟倫表示，當下是跟著劇中角色心境走，私下也練習發狠無數次，她坦言拍戲時因為融入劇情，沒有心裡過不去的問題，「但下戲後真的會有愧疚感，覺得自己真的是個狠心的女人」，尤其看到郭雪芙淚崩難過，內心更是不捨。拍攝期間席惟倫獲得前輩郎祖筠給予很多細膩的演出指導，讓她從說話語氣、眼神、舉手投足都融入戲裡，才能將這個把好友的愛情、親情都毀滅的角色演好。《因為我喜歡你》每週六晚間十點在台視、每週日晚間八點在八大戲劇台播出。

郭雪芙淚崩。（八大提供）

郭雪芙拄拐杖，目睹母親將奪牌希望轉移到同門的席惟倫身上，很不是滋味。（八大提供）

席惟倫劇中鄙視郭雪芙。（八大提供）

(中時 )