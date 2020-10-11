2020國慶焰火在台南，因現場擠進50萬8000多人，較台南市政府原先預估的20萬人暴增2.5倍，導致離場時造成周邊交通大塞車。市府交通局除請公車業者加派接駁人車，載送遊客前往台鐵、高鐵車站及各處停車場接駁站，也協請台鐵在11日凌晨1時及凌晨1時30分，各加開1班北上嘉義、南下潮州的區間列車，針對趕不上高鐵的遊客，也協助轉乘台鐵、台南轉運站，搭乘火車或國道客運返家。

交通局長王銘德表示，5線接駁路線共動用300餘輛接駁車，接駁1500餘車次、載運6萬餘人離場；交通疏運小組在大台南智慧交控中心全程監控疏散道路情況，針對車流情形即時調整號誌因應，警方人員則在中華西路、民權路、安平路、永華路等各路口指揮引導車流，南側會場於晚間10時順利疏散人車，40輛接駁車隨即調往支援東線接駁勤務；北線接駁勤務也在晚上11時30分完成；東線往台鐵接駁勤務，則在11日零時發出最後一班接駁車。

(中時 )