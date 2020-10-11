共機頻擾台，政府研擬增加教召時間跟頻率，國防部長嚴德發日前表態，國軍針對後備單位，將成立屬行政院三級機構的「防衛動員署」，後備軍人教召頻次改為1年1次、1次14天，引發各界討論。對此，退役少將說出真實看法了。

14天教召新制預計在2022年才開始，並視訓量進行教召任務延長，國防部正研議教召人員優待條例，每天薪資增加為1.2至1.5倍，不讓受召人員產生怨懟。國防部日前也表示，召訓原則將以「後退先用，精選適員、固定編組、年年施訓」的作法，優先從剛剛退役人員中篩選，依部隊需軍種、階級，遴選部隊所需專長的退役人員編入後備旅。

然而，據《TVBS》報導，退役少將于北辰認為，比起現在的教召形式，未來不能這樣，要增加通過軍事專長的鑑測、體能鑑測、戰備任務鑑測，才能夠解召。

至於女生服兵役一事，嚴德發則表示，就目前國軍兵役制度，募兵制下，志願役部隊有十幾萬人，志願役官士兵中也有女生，占部隊的12到13％；目前軍事訓練役都是男生，是否要有女生，還要評估。

(中時新聞網)