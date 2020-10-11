共機在台灣海域附近進行實戰演習，台海安全局勢緊張。同濟大學國際與公共事務研究院院長夏立平直言，大陸關鍵是要保持戰略威懾能力，把底線講清楚，如果台灣改變現狀，敢法理台獨，大陸就會採取行動。

夏立平接受香港媒體《中評社》專訪時表示，美國高官訪問台灣、美國的艦機在台海活動頻繁，這迫使大陸方面做出反應，包括軍事上的反應，所以台海安全局勢現在比較緊張，這是美國和民進黨政府挑起的。台灣方面也知道打仗對自己沒有好處，即使是擦槍走火，所以台灣也在避免出現意外事件。

夏立平表示，現在美國加強美台關係，擴大對台灣軍售，當然是想加強台灣的軍事能力，但重要的還是想收保護費大賺一筆，所以美國要保持台海的適度緊張。而川普政府也和之前的歐巴馬政府不一樣，川普要用台灣作為制約中國大陸的一個棋子。

夏立平認為，美國實際上不願意和中國大陸在台海打一仗，因為如果中美在台海發生軍事衝突，美國佔不了多大便宜。

夏立平指出，美國的軍事干預也會有各種形式，如美國對台軍售，讓軍隊在台海顯示一下，但並不真正參與，美國也可能會指責是大陸首先改變現狀，美國出兵干預是防衛。不過大陸的關鍵是要保持戰略威懾能力，把底線講清楚，如果台灣改變現狀，敢法理台獨，大陸就會採取行動。

(中時新聞網)