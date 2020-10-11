美國總統川普選情岌岌可危，10月可能孤注一擲。學者楊泰順指出，美國總統川普為求勝選連任，不斷對台灣煽風點火後，也知道打「台灣牌」到底了，其實美國只拿台灣當棋子，台灣別得便宜還賣乖。

文化大學政治系教授楊泰順接受香港媒體《中評社》專訪時表示，在中美對抗下，加上川普為求美國大選勝選連任，不斷對台灣煽風點火，但中國大陸沒有上當。所以美國知道打「台灣牌」已到底了，這也是外交部長吳釗燮公開說台美不會建交，因為美國一定事先提出警告，要民進黨政府別搞得太過分。因此美國只拿台灣當棋子，所以台灣別得便宜還賣乖，還想建立軍事同盟、搞建交等。

楊泰順認為，國民黨黨團已經提出兩項公決案，獲民進黨團支持通過，應該要有志氣，就不要講過後沒事了，這樣選票不見得會來，應該在立院成立監督委員會，每周公布蔡政府推動執行的進度，給民進黨施加壓力。他認為，台灣政黨對立，正好就是統獨問題，如果不談，等於把國民黨的地盤讓給對方，因此國民黨的最佳策略，就是友善大陸。

至於國民黨內有青壯派認為不調整路線，會無法獲得年輕人支持，楊泰順對此建議，國民黨該堅持友善大陸的政策，不必對大陸惡言相向，然後把球丟回給民進黨，他認為民進黨喊反中，卻又不敢全面切斷兩岸貿易，這哪裡是反中？因為台灣在各方面，根本無法與大陸切割。

(中時新聞網)