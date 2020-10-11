大陸「十一」假期即將結束，江蘇徐州、浙江紹興等地就推出「銀十」期間首批樓市調控政策。其中徐州市明確表示「商品住宅備案價格1年內不得調整」；紹興則提出「新建商品住房備案價格實行雙備案」制度，加推盤專案價格備案不得高於首次備案的商品住房價格，凸顯政策維穩價格意圖明顯。

大陸國家統計局數據顯示，今年以來，徐州新建商品住宅銷售價格連續8個月出現11％以上的年增率漲幅；而紹興房價今年以來也出現了較大幅度的上漲。房價上漲過快是上述政策推出的主要原因。

根據《中國證券報》報導，10月9日徐州市住房和城鄉建設局、中國人民銀行（大陸央行）徐州市中心支行等5部門聯合下發《關於進一步促進市區房地產市場健康發展的通知》，明確提出堅持「一區一策」精準調控、商品住宅備案價格1年內不得調整、不得強制購房人進行升級裝修等8項政策。

此外，該《通知》也明確提出要加強商品住宅銷售價格備案管理。新備案商品住宅項目，宗地建築面積10萬平方公尺以下的實行一次性價格備案；宗地建面高於10萬平方公尺可分期進行價格備案，每次備案不低於10萬平方公尺，最後一期不足10萬平方公尺則須據實備案；備案價格1年內不得調整。

(旺報 )