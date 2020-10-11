中國人民銀行（大陸央行）10日宣佈，決定自2020年10月12日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從20％下調為0。下一步，人行將繼續保持人民幣匯率彈性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

據新浪財經引述中信證券FICC首席分析師明明表示，下調遠期售匯業務風險準備金，說明人行不追求趨勢升值，人民幣匯率合理均衡仍然是主要目標。

明明表示，考慮到現在大陸貨幣政策的匯率目標仍然是保持人民幣合理均衡，那在人民幣累計升值幅度已經比較大的時候，有必要進行週期調節。所以通過下調遠期售匯業務的準備金，可以進一步平衡外匯市場的供需，從而實現人民幣匯率在合理均衡的位置上保持穩定。

中國民生銀行首席研究員溫彬也說，人行將外匯風險準備金率下調為0，一方面有助於人民幣兌美元匯率繼續保持在合理均衡水準，另一方面也有助於銀行降低遠期售匯成本，增加企業對此產品需求，以更好利用衍生品管理匯率風險。

(旺報 )