美國總統川普日前確診新冠病毒，今天舉辦染疫後首場公開活動。川普站在白宮陽台上發表長約17分鐘演說，台下聚集數百名支持者，這場活動是否會淪為疫情溫床引發隱憂。

川普2日宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），當天傍晚入院接受治療，並於5日出院返回白宮。白宮醫師康利（Sean Conley）8日表示，川普生命徵象穩定且病情沒有惡化跡象，10日即是川普確診第10天，預期他屆時就能安全恢復公眾活動。

川普今天身著深色西裝，氣色與興致看來都不錯。川普出場前原本面戴口罩，但很快就摘下。

站在白宮南草坪陽台上，川普以「法律與秩序」為主題向台下支持者發表演說；群眾則多次以熱情歡呼聲回應川普，大聲呼喊「再（執政）4年」、「我們愛你」等口號。據現場記者預估，台下群眾約有300至400人。

川普感謝支持者在他住院期間為他禱告，並強調美國將會擊敗可怕的「中國病毒」（China virus）。他指出，美國正在生產強力藥物與療法，疫苗也會以創紀錄時間迅速問世；疫情雖在歐洲、加拿大等地有惡化趨勢，但病毒「將會消失，也正在消失中」。

17分鐘演說中，川普花不少篇幅抨擊民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。他指控拜登背叛非裔及拉丁裔美國人，並批評民主黨在過去半世紀以來，將工作機會送至中國。

由於川普染疫才過不久，部分人士擔心他仍具感染力，川普今天舉辦公開活動的決定，飽受左派媒體抨擊。川普12日也計劃在佛羅里達州舉辦競選活動。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則，新冠確診病患符合3個條件才可接近人群，包含首次出現症狀是超過10天前、在沒有服用退燒藥物下已24小時沒有發燒，及其他症狀正在改善中。若是重症患者，則建議症狀出現後居家隔離10天至20天。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，多位醫師受訪表示，依據川普所接受的藥物，他應該屬於重症。

根據紐約時報（The New York Times）統計，已有超過20多位白宮人員或曾在川普確診前與他接觸過的人士，確診感染新冠病毒，包含川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）、川普私人助理盧納（Nicholas Luna）及白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）等。（編輯：劉學源）1091011

(中央社)