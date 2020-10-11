個性靦腆的小萱與其他夥伴一起完成全程212公里的鐵馬挑戰。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

中秋節是全家人團聚烤肉的日子，但對失親兒來說，卻是一個難圓的夢想，幸好在失親兒基金會、守護天使們的長期關懷下，讓失親兒心中的傷口能逐漸復原成長。日前13名失親兒完成從台北到台中、全程212公里的鐵馬行，不僅成功通過體力、耐力及意志力的考驗，也學會在逆境之中堅持不放棄，勇敢追夢。

成立已逾50年的失親兒基金會，長年關懷輔導父母雙亡、或一方過世的18歲以下，全國住家失親兒童及少年。今年在志工「一個拉一個」牽引下，首度與刑事局合作，在開學前夕舉辦「三鐵共GO愛轉動反毒宣導活動」，讓鐵馬行更具意義。

小芸個性開朗獨立，騎乘過程中不慎撞倒志工姊姊，讓她頗為擔心對方的傷勢。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

在4天完成挑戰的失親兒中，年紀最小的僅12歲剛從小學畢業，代表活動宣誓的「小軍」15歲就讀專一，他的父親原是玻璃工廠作業員，在他4、5歲時因車禍過世，僅剩他與越南新住民的母親相依為命。

小軍回憶，從小靠媽媽在麵店打工、做家庭代工把他拉拔大，他曾與媽媽回越南探親，發現媽媽只有在那時能短暫地卸下生活重擔，笑得好開心，但因經濟因素，媽媽很少回越南，所以目前在外地就讀餐旅管理的他，立志以後能開家餐廳，常帶媽媽出去玩。

小軍的家境雖不好，卻沒影響他追求興趣。他國中加入薩克斯風與太鼓社，只要一有空就跑到社團利用免費的樂器勤加練習，現在已是大家公認的薩克斯風高手；為了挑戰這次鐵馬行，小軍事先自主練習，抱著「設定目標，咬著牙完成」的信念，從瑞芳家中一路騎到新竹，毅力令志工們佩服不已。

另名就讀護專的小萱，母親早逝，從小未見過父親，由阿姨撫養她及3個弟弟長大，個性內向的小萱說，從小她就害怕過父親節、母親節等節日，每當看同學們開心地討論如何過節，她總是躲在角落，深怕被嘲笑。還好有基金會的社工阿姨，在她難過或受委屈時能聽她傾訴，不過，她不想讓別人太擔心自己。

從未騎過單車的小萱，在這次行程中有一段路曾體力不支、騎不下去，小萱說，她坐在保母車內休息20分鐘，同伴們不停地鼓勵她，幫她加油打氣，才讓她能繼續完成這項自我挑戰。

14歲國三女生小芸，父親在她年幼時因吊車翻覆過世，個性開朗的她與外公同住，平日會幫舅舅在夜市賣烤肉，有時還會獨自一人搭客運到高雄看媽媽。在這次騎乘過程中，她不慎撞倒前方的志工姊姊，讓她感到很自責，「還好有大家的相互扶持，我才能堅持完成挑戰」。

在參加活動前，每個小朋友都寫下「給5天後的自己」，恭喜自己完成挑戰，社工不忘提醒孩子們，完成這項任務然後呢？以後大家都還有其他想完成的夢想，也會遇到各種挑戰，期許孩子們能記住克服挑戰的感覺，勇敢向目標邁進。

(中時 )