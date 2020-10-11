台灣歐必斯公司已捐贈各式家具給10個經濟條件較差的失親兒家庭。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

「我們，能夠做的比我們想像中多很多」，組合家具公司CEO廖瑀瑄去年在朋友的介紹下，得知失親兒基金會亟需各界資源，除了親自投入志工工作外，也提供各類家具給需要的失親兒家庭，在看到每個家庭背後的故事，廖瑀瑄說自己事後總是不爭氣的掉下眼淚，但她深信在愛中長大的孩子，才會懂得愛。

在大環境不景氣的影響下，失親兒基金會與其他公益團體都面臨募款困難，連帶造成整合、宣傳等能力不足的窘境。以失親兒基金會為例，每年約需9000萬元經費陪伴、協助全台6000多個家庭，但今年募到的款項比去年少了4至5成，多靠3000多位守護天使每月500或1000元的小額捐款勉力維持。

台灣歐必斯公司已捐贈各式家具給10個經濟條件較差的失親兒家庭。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

餐飲集團CEO田孝文(中)也是父母早逝，他特別犒賞完成挑戰的小朋友們大啖火鍋，並分享自己的故事。(林郁平攝）

在北市室內設計裝修商業同業公會上班的楊雅婷，協助失親兒基金會多年，她找皮件公司捐原料讓需要的家庭做代工補貼家用，也幫忙成立物資銀行等，去年楊女告訴廖瑀瑄可提供家具給基金會，廖女便爽快答應。

廖瑀瑄說，有一次她看到需求單上寫著一張單人床墊，她天真的以為是孩子的需要，結果她抵達現場，才赫然發現不到4坪大的家中，僅能放下一張單人床墊，原來是父親與就讀國中的兒子要一起睡的。還有小朋友天真的告訴她：「是不是桌子爛掉了，所以爸爸媽媽不回來吃飯？」、「我的生日願望，就是不要再跟哥哥一起睡地板了啦！很硬耶！」，都讓她心中受到很大的衝擊，忍不住落淚。

廖瑀瑄(右)去年底與同學張伊君(左)參加寒冬送暖活動，介紹失親兒基金會給刑事局，才促成這次鐵馬行活動。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

廖瑀瑄表示，看到這些家庭才真的明白與體會，幸福的我們太容易把所擁有的一切視為理所當然。她不是要凸顯悲情，更沒有要張揚好意，只是希望更多人知道，這世界有很多我們看不到的角落。

廖瑀瑄的同學張伊君在刑事局預防科擔任股長，去年底張女邀請廖女參加刑事局舉辦的寒冬送暖活動，才一棒接一棒得知失親兒基金會，刑事局於是積極找廠商贊助及幫忙募款，促成這次結合公益與反毒的鐵馬行活動。

餐飲集團CEO田孝文的父母早逝，從小也是外公外婆帶大，他在小朋友們完成212公里鐵馬挑戰後，立即邀請小朋友們免費到店內大啖火鍋，與大家分享此行的收穫與自己的成長過程，希望小朋友們要好好珍惜身邊相互扶持的朋友。

(中時 )