中央氣象局表示，原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，已於今(11日)凌晨2時發展為輕度颱風蓮花，中心位置在胡志明市東北方650公里海面上（鵝鑾鼻西南方1300公里海面上），以每小時17公里速度，向西進行。目前太平洋地區有兩個颱風，包括日本附近的輕度颱風昌鴻，以及蓮花颱風，對台灣天氣都沒有影響。氣象專家吳德榮則指出，本周南海另有兩個熱帶擾動發展，皆有發展成颱的機率。

中央氣象局發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率，凌晨4時宜蘭蘇澳、花蓮觀測到浪高2公尺左右的長浪。今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；今天白天桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

晚起至明天東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。今天台南以北、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東北部及東部沿海地區有長浪發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，本周先後有3個熱帶擾動在南海發展，對台灣皆無直接影響。氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，蓮花颱風向西行進，今天傍晚將登陸越南，與台灣距離遠無影響。此外，氣象局最新區域模式（RFS）與歐洲（ECMWF）、美國（GFS）模式皆模擬，周一晚間8時第2個熱帶擾動已通過呂宋島，進入東沙島南方海面，未來向海南島前進，亦有發展成颱風的機率；雖對台灣無直接影響，但間接使台灣東側今起至周二水氣增多。歐美模式更模擬，周四至周六第3個熱帶擾動通過菲律賓中部進入南海，亦有發展成颱風的機率，但距離台灣更遙遠，不管是否成颱皆不致影響台灣的天氣變化。

(中時新聞網)