簡嫚書在《黑喵知情》裡，飾演冷酷孤獨的動物醫院院長，角色承受著外界的負面評價及標籤；現實生活中，她也經歷過一段自我尋找的過程，被人評價外表蓋過表演，加上理想與金錢的拉鋸，讓她沮喪到萌生退意，直到好友的一句話，才讓她堅持走下去。

簡嫚書在《黑喵知情》中，看似冷傲，內心卻藏著傷痛，有時會向動物宣洩悲傷情緒。（圖／LINE TV提供）

有段時間，我滿沮喪的，因為念書的時候就被灌輸「戲劇作品要帶給人啟發跟心靈療癒」，剛出道時有很多理想，期待觀眾對作品的反應，但最後常常會被「好可愛」、「好漂亮」，或是對於身材方面的評價蓋過，這些都不是我所預期的。

在意評論 動念轉行

我沒有被這些評價重傷，只是會忍不住思考，自己的表演有沒有讓觀眾看到戲的意涵？我難道要一直拍、一直露，才能引起關注嗎？我認為這世界很多元，每個人都有自己獨特的部分，不是要被稱讚漂亮才會開心。

有段時間，我也覺得這個環境不適合自己，整個戲劇產業跟我想像的落差太大，總是被金錢和票房衡量，難道我們的理想這麼不重要嗎？小時候，我的家庭不是很富裕，歷經父母離婚、家中負債，但我也沒有因此覺得自己辛苦又可憐，或是很窮缺錢，我並不會把錢看得那麼重要。總而言之，有一陣子我對上述的事情感到厭煩，甚至覺得是不是乾脆換個行業。

資深製作人張庭翡的一句話，讓簡嫚書重新思考如何在理想與現實間取得平衡。（圖／翻攝自張庭翡臉書）

直到有一天，我的製作人好友張庭翡跟我說了一句話，「在妳還沒賺到錢之前，妳不能說妳不要錢。」聽起來滿現實的，但影響我很多。當下我有種五雷轟頂的感覺，原來我是酸葡萄嗎？我不能再講這種看似清高的話，不是有錢就很不高尚，而是應該讓自己更能活在現實裡，以前我那些太藝術家的想法不夠務實，現在我有家庭有小孩，如何在工作跟生活取得平衡，更是個課題。

展現真實 有點抗拒

自此，我改變看事情的角度， 不再用否定心態，去思考商業跟賺錢這件事，不是說我被對方影響價值觀，或想要賺很多錢，而是能更專注於創作，不再認為提到金錢就該被厭惡，庭翡姐的那句話，讓我能夠繼續做一個演員。

簡嫚書先前主演的《靈異街11號》，製作人正是張庭翡，兩人因此成為好友。（圖／翻攝自張庭翡臉書）

不過，我對幕後工作的喜愛程度，還是勝於幕前，即便演戲演了十年，要完全展現真實的自己還是很困難，我會有點恐懼、抗拒，想保留私下的自己。有次我老公在看《黑喵知情》時說：「那個臉好像妳在罵我的樣子。」當時我嚇了一跳，覺得演出的時候不小心把自己帶入了，下次應該要有所調整。

熱愛幕後工作的簡嫚書，如今重回校園攻讀碩士，期待實現導演夢。（攝影／施岳呈）

如今回到校園念書，也是受到庭翡姐影響，去年底遇到她的時候，她知道我還是想要創作、導戲，便鼓勵我去考研究所，後來我真的考了北藝大電影創作學系碩士班導演組，擔任導演是我下一階段的目標。我們也約好了，如果我當導演，就要找她製作戲劇，很期待未來有一天我們能夠再合作。

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(中時新聞網)