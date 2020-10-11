【1】用圖說故事 判決書不再冷冰冰

判決書給許多人的印象，就是充滿艱澀難懂、密密麻麻法律文字的「天書」，看了忍不住要打瞌睡。司法院推行「第三代文采系統」改善編輯功能，台北地院有一群法官，近期開始嘗試「用圖說故事」，讓民眾親眼看見車禍現場，或是犯罪跡證，圖文並茂的判決書不只吸睛，也更讓人信服。

【2】陸學者認 蔡講話務實但言行不一

蔡總統昨發表雙十談話，大陸涉台學者包承柯指出，和她以往講話相比，這次內容較務實，遺憾的是蔡英文未實質性提出改善兩岸關係的方法和步驟。

【3】指印度遭陸威脅 美籲盟國互助

隨著中印邊境局勢持續緊張，在兩國預定下周一（12日）舉行第7輪軍長級會談的前夕，美軍「雷根號」航母打擊群9日駛入印度洋，被指是聲援印度及牽制中國。美國國務卿蓬佩奧亦加緊拉攏印度，在受訪時表示，希望美日印澳「四方安全對話」（Quad）模式能夠「制度化」，還稱中國在中印邊境已經集結了6萬重兵，而當Quad國家面臨威脅時，「絕對需要美國當盟友和夥伴」。

【4】小英3大策略 打造新台灣經濟

蔡英文總統昨天國慶演講以「2020民主台灣．自信前行」為主題；針對後疫情時代全球經濟趨勢，總統強調，要為疫情後的經濟發展，超前部署，並朝全力及全方位投入供應鏈重組、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮及全力落實經濟與社會的均衡發展3大策略，打造「新台灣經濟」。

【5】王子多人運動女星應援

邱勝翊（王子）與弟弟邱宇辰10日在世新大學體育館舉辦「以愛之名-明星籃球公益賽」，昨也是邱宇辰生日，結合公益過30歲生日。兄弟倆分別邀錢薇娟、顏行書、禾浩辰、坤達、劉書宏、孫其君、張書豪、吳岳擎等人參賽，也邀30多位星友共襄盛舉，包括鍾欣凌、任容萱等，「親友團」坤達老婆柯佳嬿、劉書宏女友鄭茵聲及張書豪緋聞女友歐陽妮妮等，都在場邊當啦啦隊放閃彈。

(中時新聞網)