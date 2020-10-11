你也不愛喝水嗎？當水分攝取量太少，排尿頻率相對減少，會增加細菌停留在膀胱或是尿道內的時間，因而滋生細菌或者是明明有尿意，卻還是長時間或習慣性憋尿，使得尿液在膀胱停留時間較久，同樣容易增加感染機率。

3不良習慣易致泌尿系統感染疾病 出現這些症狀要留意

天氣悶熱的確是泌尿系統感染的隱形殺手之一，而且無論男女都容易面臨威脅，尤其當出現飲水量過少、長時間或習慣憋尿、衛生習慣不良三大毛病時，就容易導致泌尿系統感染疾病上身，而出現頻尿、尿急、血尿、解尿困難、小便灼熱感、解尿疼痛，甚至有寒顫、發燒等症狀，嚴重的還會出現噁心、嘔吐，以及腰部、腹部或下背疼痛等症狀。

血尿、頻尿、尿急→尿道炎、膀胱炎

泌尿科醫師吳佳璋表示，尿道炎如果不治療，細菌會繼續往膀胱跑，引發急性膀胱炎，此時一般會產生血尿情況，嚴重者甚至會解出血塊來。膀胱發炎時亦會有下腹部的疼痛、頻尿及急尿感，有些患者甚至會出現急迫性尿失禁的情況。

這時如果仍無適當的治療，細菌則有可能繼續進入輸尿管逆行向上而感染腎臟，引發急性腎盂腎炎，造成畏寒、發燒、劇烈腰痛及全身不適等症狀。此時就需要盡快就醫，或是至急診處求治，以避免侵犯腎臟的細菌，再經由血液循環至全身，引起菌血症甚至敗血症的情形，導致生命危險。

尿量減少、尿液混濁或惡臭、單側腰痛→急性腎盂腎炎

吳佳璋指出，急性腎盂腎炎是最常見的上泌尿道感染，是腎臟實質及腎盂因為細菌感染，而產生的急性發炎，通常都是發生於單側，但有時兩側都會受到感染。這時病患會有發燒、畏寒、單側或雙側腰部疼痛、尿液量減少等症狀但有些免疫力不良的患者，不會發燒，只會表現出全身倦怠、無力及下泌尿道感染的症狀，例如頻尿、急尿、血尿、小便疼痛、排尿困難、尿液混濁、惡臭而有些患者亦會有腹部陣痛、噁心或嘔吐等腸胃道症狀。

根據統計，急性腎盂腎炎有30到40的患者會合併菌血症，如果未經妥善治療，或有其他危險致病因素存在，特別是糖尿病的患者，腎臟可能進一步化膿產氣，形成氣腫性腎盂腎炎。若更惡化，細菌更可能會擴散到身體其他部位，引起敗血症甚至敗血性休克，死亡率高達50，千萬不可不慎。

泡泡尿、尿液混濁→腎臟發炎、蛋白尿

吳佳璋進一步說明，頻尿、排尿疼痛、排尿有燒灼感，是泌尿道感染的三大基本症狀，但如果不會疼痛，而是有久聚不散的泡泡尿或是尿液混濁，那就要注意是否有腎臟生病或蛋白尿產生。

一般說來，像是發燒、激烈運動之後或是懷孕，即有可能出現偶發性蛋白尿的情況，這是沒有關係的。而如果是水喝太少，流汗較多或吃富含磷酸鹽的菠菜等，也會出現泡泡尿的情況，但不需過度擔心，只要進行尿液檢查，即可輕易辨別是否真正有蛋白尿的情形。

久聚不散的泡泡尿的確是腎臟出問題的警訊之一，如果尿中的蛋白質愈多，泡泡尿的情況也會愈嚴重；另外，糖尿病患也會因尿糖的存在，而有泡泡尿的狀況。

排尿不順或燒灼感、頻尿→急慢性攝護腺炎

下泌尿系統的感染常因治療不全而反覆發作，女性多為無症狀的膀胱炎，男性則多因尿道炎治療不全，細菌潛入攝護腺，而成慢性細菌性攝護腺炎，臨床表現為尿道略有不適、排尿不順暢或燒灼感，也會有頻尿、尿急、會陰部悶熱及疼痛、下腹隱痛不適、性功能減退等現象。

至於急性細菌性攝護腺炎多見於青壯年及中年男性，多由革蘭氏陰性桿菌所引致，患者有會陰部腫脹熱痛感、全身發熱、畏寒、厭食、乏力、尿急、頻尿、尿痛、排尿困難，血尿等現象。

想尿尿不出來、頻尿、無法排空尿液→攝護腺肥大

隨著現代人飲食習慣、生活方式的改變，愈來愈多的中老年人受到攝護腺肥大的困擾。由臨床上的經驗，隨著年紀愈大，症狀就更明顯，50歲以上的男性慢慢會有這方面的問題。典型症狀是頻尿、夜尿、尿急、排尿困難、上廁所時間很久卻無法順利排空尿液、排尿時有中斷的現象，以及需以腹壓幫助解尿。

漏尿、頻尿→尿失禁

咳嗽、大笑、跳躍，尿液就滴滴答答滲漏出來，走在路上突然憋不住就尿濕一褲子，還有的人彎下腰提起重物，也感到有急迫性尿意，這一些頻尿，甚至尿失禁的症狀，是女性最頭痛的泌尿系統疾病，生產後及停經後骨盆肌肉容易鬆弛，因此發生尿失禁的機率就大為增加。

婦女因為老化或其他因素，引起骨盆鬆弛及機能障礙者，更有60～80合併有應力性尿失禁。這是因為婦女生產造成的骨盆會陰部肌肉傷害，或是停經後荷爾蒙的改變及骨盆腔相關手術，均有可能導致骨盆底肌肉與陰道壁肌肉筋膜的鬆弛或損傷，無法發揮應有的支撐作用，因而在腹內壓力增加，如大笑、搬重物或跑跳等活動時，骨盆肌肉無法承受其壓力，而發生尿液不自主漏出的情形。

尿液檢查揪出毛病 服用抗生素治療切勿自行停藥

為了找出泌尿系統是否感染，顯微鏡的尿液檢查分析是目前最有效的利器，可以從尿液中看出有無細菌感染、發炎、血尿，尿糖、蛋白尿或腎臟功能受損等情形，比起一般試紙檢查，可以提供更多的資訊。

一般治療泌尿道的細菌感染，只要依照醫囑完成整個抗生素治療療程，大約7至10天，並且多加喝水，就能夠控制症狀，完成治療。但是許多人感覺症狀消失了，就停止吃藥。吳佳璋指出，若僅服用3天的抗生素，雖然短期內症狀可以暫時被壓制住，但是因為細菌其實沒有完全被殺死，所以很容易在1至2個月內復發，因此，治療途中千萬不要自行停藥，應依照醫師指示，以免復發及造成細菌對抗生素的抗藥性。

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(中時新聞網)