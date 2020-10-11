台北市松山區京華城拆除工程，因6月間發生坍塌活埋工人事件，遭到市府勒令停工。不料，10日下午復工時，工人在B2層竟發現一具男性屍體，嚇得趕緊報警。而問及拆除工程是否再次停擺，北市建管處表示，若非警方要求維持事故現場，目前仍無停工必要。

據悉，台北市松山區八德路的京華城拆除工地於今年6月發生工安意外，因工地坍塌活埋一名工人，遭到北市政府勒令停工，今年9月間才經主觀機關審核通過復工。沒想到，昨(10日)下午在地下2樓進行拆除工程時，工人卻發現一具男性乾屍屍體，嚇的立刻報警求援。

警方到場發現，男子已死亡許久，成為一具乾屍，從其身旁遺留的手機，初步確認男子身分為50歲陳姓通緝犯，因陳男有竊盜前科，手上戴著手套，目前還不確定他是否為工人或什麼原因潛入工地，但不排除他是入內竊取電纜線時不慎失足墜落身亡，目前鑑識人員已到場採證，調查男子身上有無外傷及確切死因中。

據《三立新聞網》報導，台北市建管署針對此事則回應，若非屬施工現場所造成的工安意外，除非警方要求維持事發現場，否則目前尚無勒令停工的必要。

(中時新聞網)