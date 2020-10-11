總統蔡英文國慶演說主題為「團結台灣，自信前行」，聚焦防疫成果、新經濟戰略、國家安全及區域合作等4大重點。不過，國民黨文傳會主委王育敏點出3個問題，包括兩岸對話沒有政治基礎、開放萊豬打破民主及迴避勞保議題。

王育敏在政論節目中表示，蔡英文的談話，感覺在兩岸關係上態度有放軟，釋放出某種低調或善意的訊息，希望和對岸還是可以維持對話，但國民黨也要問蔡總統，要對話其實要有政治基礎，過去她一直批判國民黨的一中各表、九二共識，那她現在提出來的政治基礎會是什麼？沒有政治對話的基礎，要怎麼開啟兩岸對話？蔡總統已經上任5年了，但都沒有告訴大家到底要怎麼解套。

從這次演說可以看到，蔡英文著重兩岸關係、大打防疫牌，王育敏指出，國內民眾最關心的萊豬議題，總統說要民主自信前行，但「民主」這2個字，在她開放萊豬的時後就自己打破了，專斷且片面的開放萊豬。

另一個大家關注的勞保議題，王育敏說，蔡英文一個字都沒有提，所以看起來，「蔡總統還是講她想講的話」，在內政上需要著墨的問題，她還是迴避了，她不敢去觸及這樣的議題。

(中時新聞網)