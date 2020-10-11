很多人以為脹氣只是小毛病，時間過去就好了，但它卻可能是身體健康出現問題的警訊，如果改變飲食習慣仍無法改善，建議最好讓專業醫師做進一步的診斷治療。到底為什麼會脹氣，這些氣體又是從何而來？

未能由肺部排放的氣體 將變成放屁、打嗝的方式排出體外

中醫醫療部傷科醫師黃裕昌指出，脹氣是一般人最常見的症狀，大部分的氣體是從外而來，可能在說話、吃東西、喝飲料時進入體內；如果狼吞虎嚥、邊吃東西邊說話，這時吃進的空氣可能比食物還多，另一方面，則可能是因為食物在體內異常發酵所產生的額外氣體。

由於吃下食物之後，經過消化系統內的各種消化酵素的分解，有近9成的食物會被消化完成，在小腸內被吸收，而其他未被小腸吸收的食物，進入大腸後會被腸內的細菌分解利用，當細菌分解食物時，就會產生氣體，這些氣體包括氮氣、氫氣、二氧化碳及甲烷等。這些氣體，部分會由血液吸收後經由肺部排放，其餘的會以放屁、打嗝的方式排出體外。

不尋常的脹氣可能是重病前兆 連續出現3天需進一步就醫

雖然脹氣是人體常見的現象，卻也可能是許多嚴重疾病的前兆。黃裕昌提及，許多胃腸道的疾病如急性慢性胃炎、潰瘍、胃下垂、急性胃擴張、幽門梗阻、胃酸缺乏、胃癌等，都有可能出現脹氣。

此外，肝炎、肝硬化、膽結石、胰腺炎、肝癌等，與肝、膽、胰腺等疾病也要特別注意，甚至某些心血管疾病、感染或腹膜疾病，也會出現類似腹脹的症狀。因此，如果有脹氣又同時出現異常現象時，就千萬不能輕忽。

黃裕昌解釋，脹氣歸屬於脾胃肝膽的問題，但除了肝膽本身的問題之外，其他如肝硬化、肝腫大、膽發炎等都會造成脹氣，且神經系統出現問題時，也會反映在腸胃、脾胃上，這些表現都可能只是單純的脹氣，甚至連心臟出現問題時也是；另外，子宮卵巢等所造成的壓迫，也會脹氣，最簡單的例子就是懷孕。

不過，若脹氣情形連續出現3天以上，長期且反覆發作，消除了食物因素之外，仍持續發生時，或者伴隨嚴重的腹部疼痛、腹瀉、血便、胸悶等，最好找專業醫師做進一步診斷治療。

舒緩脹氣不適 應少吃不易消化食物

而平日要舒緩脹氣，可以從少吃某些不容易消化的食物或容易產氣的食物，如豆類、汽水、玉米、馬鈴薯、地瓜、芋頭、香蕉、青椒、茄子、洋蔥、包心菜、麵包、甜食及柑橘類水果、油炸類食物，甚至牛奶（含乳糖食物）等，都容易造成脹氣。

但哪些食物、吃多少會導致脹氣，卻是因人而異的，黃裕昌說，最好的方式就是記錄每天吃進的東西與數量，留意腹脹情形，再從中找出疑似會讓自己脹氣的食物，避免食用。

改變不良飲食習慣 咀嚼動作要注意

此外，不要在匆忙之中吃喝東西，更要避免邊吃東西、邊說話，尤其要改掉狼吞虎嚥的飲食壞習慣，這些都會產氣而導致腹脹。黃裕昌提醒，隨時緊閉雙唇，也比較不容易誤食過多的空氣，甚至，某些愛嚼口香糖的人，也要少嚼一些，同時更要少用吸管喝飲料。吃東西時，咀嚼方式也很重要，最好要多咬幾口，讓分子變小後再吞入。

盡量避免不良情緒 保持適量運動促進腸胃蠕動

焦躁、憂慮、悲傷、沮喪、鬱悶等情緒反應，會讓消化功能減弱，刺激胃部造成更多的氣體，使得腹脹加劇。因此，適時懂得放鬆情緒、保持心情愉快，迅速排解壓力等，也都是預防脹氣的好方法。

然而，運動不但能促進腸胃蠕動，也有助於消化，能讓體內氣體順利排出，又能鍛練身體、舒緩壓力與情緒，的確是最重要也是最好的方式。

長期不放屁恐致腸阻塞 打嗝不止恐是痙攣現象

在大庭廣眾下放屁與打嗝，的確不雅，但這卻是人體不可少的生理現象，如果一直不放屁，反而是腸阻塞的前兆。黃裕昌提醒，臭屁大部分是因為吃了太多的高油脂、高蛋白的食物；而屁量明顯增多，則多半是因為消化不良、胃炎、消化性潰瘍等疾病所引起，或者是吃了太多的澱粉類與蛋白質類食物造成。

至於打嗝，雖然飲食習慣與飲食內容為主要關鍵，但有時也可能是一種痙攣現象，造成習慣性；因此，當打嗝不止時，有些小習慣可加以改善，如嘗試短暫的憋氣、吹紙袋、冰敷在橫膈膜附近，都可以舒緩症狀。

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(中時新聞網)