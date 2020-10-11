國民黨立法院黨團總召林為洲昨拋出「中國國民黨」改名的想法。對此，國民黨中央表示，林為洲的本意是強調國民黨沒有不能討論的議題，但現階段「改革」才是重心，而非改名。有評論則認為，國民黨現在的問題並不在名稱上，而在路線、論述上的迷失。

林為洲昨指出，基層經常跟他反映國民黨黨名的「中國」兩字常被汙名化，甚至被綠營用來抹紅。他強調，國民黨認定的「中國」，當然是指「中華民國」，他拋出此議題並沒既定立場，而是開放討論，「國民黨也沒什麼好忌諱，在野黨能重回執政才是最重要，顯示得到人民的認同」。對於林為洲拋出國民黨改名，國民黨表示，類似名稱議題已討論多次，已有共識與定論，「改革才是重心而非改名」；目前國民黨焦點在為民生把關食安議題，為民權奮鬥公投等個人權利保障，這兩點做好，人民自然會看見國民黨的努力。

據《中評社》評論指出，無論該議題是否發酵或是否能改名，黨的核心層此時刻意拋出改名問題「不單純」，反映國民黨核心層中，有些人對國民黨沒信心，以及自我否定的一種心理，也是危險訊號。

該評論認為，國民黨現在的問題不在名稱上，而是路線、論述上的迷失！改名改不了運，還會把特質改掉，甚至再次引發分裂。國民黨該怎樣改革、擦亮百年政黨的招牌重獲民眾的認同與支持，才是重點。

(中時新聞網)