名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)在美國投下神聖的一票了，他在廣播節目上坦承自己今年48歲從來沒有投過票。美國很多人並不熱衷政治，這次NBA復賽大打政治牌，被認為是收視率下跌的原因之一，起碼有些像歐尼爾這樣的人終於願意出來投票。

歐尼爾大三進入NBA，後來遵守與母親的約定完成學業，當時湖人總教練還在2000年球季中給他放假一天去參加畢業典禮。歐尼爾領證書時笑說：「現在我終於可以找一份正當工作了。」歐尼爾的母親受過高等教育，所以希望兒子是文武雙全，球員退役後歐尼爾到邁阿密的貝瑞大學攻讀獲得博士學位。

然而像歐尼爾這樣擁有高知名度與良好教育的人居然沒投過票，歐尼爾說：「我現在參與這些鼓勵投票的活動，我不能自己不投票。換句話說，美國啊，我第一次投票了，這感覺真好。」歐尼爾支持芬妮威利斯(Fani Willis)競選亞特蘭大的地方檢察官。

美國在二次大戰後就不斷爭論投票年齡門檻，支持下修的有力論點是滿18歲的男人戰時會被徵召上戰場，「我們可能被國家叫去殺人卻無權投票？」越戰之後有些州下修投票年齡至18歲，歐尼爾已經錯過很多次投票了。

(中時新聞網)