前總統馬英九出席國慶典禮前，指國民黨執政時可穩定兩岸，蔡英文總統上任後卻做不到，引來民進黨回擊。對此，國民黨籍台北市議員羅智強提醒馬英九，「小心綠營再告你300個案子，告到你坐黑牢為止！」

對於馬英九質疑，民進黨發言人顏若芳表示，馬執政期間採行經濟傾中、國防虛化，及外交休兵等政策，但大陸依然以飛彈對準台灣，在國際上打壓台灣，被當時國際期刊《經濟學人》給予「bumbler」這樣的國際認證，批馬刷存在感。

馬辦則回應，馬政府時期的經濟成績都優於蔡政府，且外交關係穩固，蔡政府卻連斷7國，在國家安全方面更遠勝現在，從來不會因為國慶預演，讓人民擔心大陸是否要打過來，也要求民進黨倒不如先講清楚，ECFA到底要不要廢？

馬英九再度槓上蔡英文，羅智強在臉書指出，雙十國慶馬英九感慨，「蔡英文真心誠意慶祝國慶？」此話一出，民進黨立刻棍棒齊飛。

羅智強直言，馬英九也真是討罵，曾説中華民國是流亡政府的蔡英文，問她是不是真心誠意慶祝中華民國國慶？這不是多此一問嗎？提醒馬別老仗著自己清廉正派，被綠營海告300案也沒告倒，就不識趣的一直戳民進黨的痛處。

最後，羅智強也以自己為例，「就像東廠陳菊，連羅智強306元的政治獻金都不放過，馬英九，你真以為民進黨沒招弄你？」

雙十國慶馬英九感慨，蔡英文真心誠意慶祝國慶？ 這句話一出，民進黨立刻棍棒齊飛 馬英九也真是討罵，曾説中華民國是流亡政府的蔡英文，你問她是不是真心誠意慶祝中華民國國慶？這不是多此一問嗎？ 蔡英文的玻璃心被馬英九戳破 偉大的「流亡政府黨」... 由羅智強發佈於 2020年10月10日 星期六

(中時新聞網)