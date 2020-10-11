最後這位網友在接駁車上看到了煙火。(翻攝自 爆怨公社)

今年國慶煙火在台南安平漁光島施放，長達30分鐘的煙火秀吸引超過40萬人擠爆會場，有人在台南火車站搭接駁車要去看煙火，到安平只要20分鐘的車程，他等車加搭車竟花6小時才到，讓他崩潰怒批「搞啥鬼！」散場時又是一場災難，像逃難一般車潮卡死，有網友抱怨看完煙火後搭回程接駁車的動線「亂到靠背」人超多到處亂竄，根本不知道排隊隊伍在哪。

一名網友在臉書《爆怨公社》上發文，原本開開心心要去看國慶煙火，卻被台南火車站的接駁車搞得火冒三丈，動線亂七八糟，排隊排了2小時前面還有500人沒上車，讓他氣得大罵「台南市政府搞啥鬼，快7點半了看不到煙火了，怒……」，最後只能在接駁車上觀賞煙火「看到了啦QQ乾」，抱怨在接駁車上卡了4個小時多「從7：55搭上接駁車，在車上看完煙火到現在還沒下過車23：00了，交通整個癱瘓」，表示連續四年台東、花蓮、屏東都參與國慶煙火，沒有一場這麼糟糕的。

不只有人搭不上接駁車看煙火，散場時台南安平更像是逃難一樣，瞬間有40萬人離開現場，回程接駁車依舊被民眾在PTT怒罵動線亂到靠背，「我朋友今天去台南看煙火啦，回程接駁車人超多竄，有沒有去的人接駁車排多久才排到的八卦」。

對此，網友紛紛留言，「看那九轉迴腸的人龍，決定走回飯店」、「排到日出」、「動線很糟，根本無力消化40萬車潮」、「離場時動線也是亂七八糟，放棄坐接駁車走一小時到鹿耳門北A停車場，還比接駁車快到～」、「散場接駁車完全堵住進不來，排了半小時直接放棄用走路的回安平古堡牽車，走個20分就到了，但牽完車繼續塞出不了安平QQ」。

但也有人回應，「哪一次國慶煙火接駁不排隊？2小時算好了」、「要去現場人擠人就不要叫，早就要有心裡準備了」、「去回都沒有搭接駁車，走進去走出來」、「在家看直播不是很好嗎」、「自己要去塞去擠的別抱怨了，我們附近住戶都想哭了…」。

(中時新聞網)