台灣大選有章魚里，美國也有章魚州！牛津大學國際法博士候選人宋承恩表示，美國俄亥俄州從1960年以來的60年間皆神準預測美國大選結果，美國現任總統川普和民主黨候選人拜登只要誰能拿下俄亥俄州，誰就可以得天下！

據《ETtoday新聞雲》報導，俄亥俄州建州於1803年，從1960年後都神準預測美國總統大選的結果。更重要的是，只要共和黨籍總統候選人沒有拿下俄亥俄州，就無法贏得選戰。

宋承恩在政論節目《年代向錢看》上表示，美國像台灣一樣，也有類似章魚里的「章魚州」，那就是俄亥俄州。俄亥俄州的地點是在東北，偏紐約的西邊，但靠近中間。

宋承恩再表示，俄亥俄州的大概東北角的人支持民主黨，但南部的人支持共和黨，所以俄亥俄州的選民結構跟美國幾乎一模一樣。在過去60年，從1960年以來，得到俄亥俄州的人，93.5%的候選人只要得到俄亥俄州，就會當選總統，所以俄亥俄州稱為「美國章魚里」。

宋承恩指出，現在拜登和川普在俄亥俄州的民調上呈現拉鋸戰，據BBC在8月份所做的民調結果，拜登支持度為47%，而川普為44.7%，所以還是有一段差距存在。而在2016年時候，希拉蕊在俄亥俄州民調是一路輸川普。

(中時新聞網)