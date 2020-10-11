沒錢卻想消費？雲林縣一位李姓男子今年初明知自身無足夠金錢能消費，卻仍前往加油站爽加「688元的霸王油」，趁店員不注意時，加速駕車逃逸。經店員報警後李男被雲林地檢起訴，法官因一關鍵理由加重判處拘役40天，得易科罰金4萬元，等同於李男需繳出相當於「58倍」油錢的罰金。

據判決書指出，李男於今年3月間駕駛小貨車前往雲林縣某間加油站消費，他自知並無財力可付油錢，卻貪圖白自身利益前去加了688元的柴油，趁員工不注意時，踩下油門加速逃逸。員工隨即報警處理。雲林地檢署依加油站員工於警訊提供的電子發票證明聯、監視器錄影畫面等傳喚李男到案，並依詐欺取財罪起訴。

雲林地方法院審理時，李男當庭坦承犯行，法官經查，發現李男前科累累，經法院判處罪刑確定，並執行完畢，理應產生警剔作用，返回社會後因此自我共管不再觸犯有期徒刑以上之罪，但李男卻故意在犯詐欺罪，參考其犯案動機認為其具有一定的惡性，認為有必要依刑法規定「加重其刑」。

法官衡量李男提出的精神科就診紀錄及診斷證明，依詐欺取財罪判處拘役40天，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，總額4萬元。同時沒收白加的688元柴油，若不能沒收則需追徵688元。換算下來，若李男透過易科罰金繳4萬元，價值等同於58倍的油錢。

(中時新聞網)