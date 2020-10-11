Do you think Anthony Davis deserves a suspension for this?pic.twitter.com/ARdUHoeiP5 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 10, 2020

就在湖人「一眉哥」安東尼戴維斯11日確定在總冠軍賽G5出現右腳跟挫傷，G6被列在大機率出賽名單之中，他在G5第3節刻意「打臉」克勞德的沒品動作，卻在網路上不斷瘋傳，光從嚴重性來看，一眉哥或該禁賽，但聯盟卻不敢發出聲音？

這個相當明顯的「打臉」動作，出現在第3節還剩9分26秒，當時安東尼戴維斯遭到克勞德蓄意拉倒，兩人同時倒在地上，沒想到戴維斯竟然趁亂用右手狠狠打中克勞德臉部，卻因裁判焦點都在吉米巴特勒與詹姆斯身上，竟完全沒看到。

其實安東尼戴維斯這個動作確實可以遭到禁賽，因為克勞德曾在2015年季後賽，同樣遭到當時效力騎士的J.R.史密斯打臉，結果聯盟隨即宣告史密斯禁賽2場，無法在接下來的東區準決賽前兩戰出場，問題是聯盟此時敢罰戴維斯嗎？

因為假如聯盟比照先前案例辦理，宣布安東尼戴維斯禁賽2場，等於直接宣判他本季無法再次出賽，如此一來，少了一眉哥的湖人，確實很有機會遭到熱火演出大逆轉淘汰，畢竟光靠詹姆斯一個人苦撐，當前的湖人恐怕很難抵擋凶悍的熱火。

(中時 )