56歲國際影后張曼玉，曾獲得5屆香港電影金像獎影后、4屆金馬獎影后，也是坎城電影節第1個獲獎華人影后，不過她在2004年後，幾乎淡出影視圈，僅在《惡棍特工》、《全城熱戀》客串，近日，她4年前接受訪問內容曝光，坦言自己「再也配不上演員這個頭銜了」。

張曼玉在她40歲、事業高峰時息影，選擇投入自己的製作公司和出席時尚活動，學會影片剪輯，還開始追逐音樂夢，創作歌曲、錄歌、組團並開個人音樂會，雖然低沉沙啞歌聲，遭到外界嘲笑「地獄嗓」，但她絲毫沒被打擊，享受除了拍戲外的生活。

據貓眼娛樂報導，近日，一篇4年前標題為「對話張曼玉，亞洲最偉大的電影明星」的採訪文章在網路曝光，當她被問到工作時會怎麼回答？「是『我曾經是一個演員』還是『我是一個演員』？」她坦言當然是「我曾經是個演員，離開片場12年後，我再也配不上演員這個頭銜了！」

她透露很享受目前生活，「如果沒有人提醒，我會很容易忘記我曾是一個演員」，她也說到自己沒再拍片的原因有很多，在得到坎城電影節影后殊榮後，「我覺得有些東西快要結束了，且既然選擇離開，不妨在獲得成功之後再遠走」。

她認為自己的工作豐富多彩，但她還想再為其補充些什麼，賭上一切去探索未知，「這並不意味著我想毀了這一切」，她也表示自己只是沒有看到新的、有趣的電影製作人出現，也沒有看到想和它有聯繫的電影。

(中時新聞網)