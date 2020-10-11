北韓10日歡慶朝鮮勞動黨75週年黨慶，金正恩談及北韓0人感染新冠肺炎時，感動到疑似擦拭眼淚。

北韓昨（10）日歡慶朝鮮勞動黨75週年黨慶，並且在首都平壤舉行大規模閱兵，向外界展示新型、全球最大的彈道飛彈，北韓最高領導人金正恩也發表致詞，感謝百姓展現的愛國精神，讓北韓至今仍0人感染新冠肺炎，講到疫情時他也罕見感動地流下男兒淚，被鏡頭拍到疑似用手擦拭眼角的畫面。

綜合韓聯社、英國廣播公司（BBC）、英國《太陽報》（The Sun）報導，昨日清晨破曉前，平壤街頭上演大規模閱兵行動，歡慶朝鮮勞動黨成立75週年。北韓最高領導人金正恩穿著灰色西裝，接受孩童獻上的花束。

他在台上發表致詞，談及境內的新冠肺炎疫情時，他感謝北韓人民共同合作，讓境內維持0確診。他說北韓從年初開始，每天都遭遇意想不到的巨大挑戰，國際制裁導致資源匱乏，北韓還面臨防疫的緊急狀況，不過至今境內「沒有一人感染新冠病毒」，「無數人在艱難的環境中艱苦奮鬥」，在防疫與對抗天災的前線上，「人民軍官兵們發揮的愛國主義獻身精神令人熱淚盈眶」，說到激動處金正恩罕見展現感性，語帶哽咽對民眾表示感謝，也對於無法和官兵們一起度過光榮的夜晚感到心痛與抱歉，他在致詞中十多次提及「感謝」、「抱歉」等詞，北韓官媒釋出的影片中也可看見金正恩疑似用手擦拭眼角的畫面。

除了罕見公開拭淚，金正恩昨日也公布新型武器，在閱兵儀式即將結束時，一款被由11軸22輪移動發射車（TEL）搭載的新型洲際彈道飛彈入場，美國有線電視新聞網（CNN）引述專家說法指出，這款飛彈據信是世界上最大的彈道飛彈之一。

韓聯社報導，從發射車大小來看，此次公開的飛彈發射車比北韓先前公開的搭載「火星-15號」的9軸18輪發射車更長，火星-15號飛彈長21公尺，此次公開的新型飛彈看起來似乎比「火星-15」更長2至3公尺，全長約落在23至24公尺，直徑也比「火星-15」的2公尺更大。

韓國軍方推測，新公布的彈道飛彈射程可能比「火星-15」長更多，專家先前推測，「火星-15」的射程可能為1.3萬公里。

BBC報導，這是北韓自2018年川普與金正恩在新加坡首度進行世紀會面以來，2年來首度舉行大規模閱兵，此次閱兵儀式時機點敏感，距離美國總統大選僅剩3周。

北韓公開新型洲際飛彈 比「火星-15型」更長又粗
建黨75週年閱兵式 金正恩：不先發制人
北韓建黨75周年 罕見在清晨大規模閱兵

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(中時新聞網)

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