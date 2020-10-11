男子爬上高壓電塔欲尋短，所幸最後被順利救下。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

男子爬上高壓電塔欲尋短，所幸最後被順利救下。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市后里區李姓男子凌晨爬高壓電塔欲尋短，警消獲報後緊急到場馳援，目睹李男躺在50公尺高的高壓電塔頂端，現場非常驚險，最後透過家人親情喊話，李男願下來但體力不支，台電人員爬上去順利救下人，結束一場驚魂記。

調查指出，38歲李男凌晨打電話報案指稱，自己他在大安溪的塔上要尋短，泰安所巡邏車到達現場 ，發現該男子正爬於大安溪河堤旁高壓電電塔上，立即通報台中市消防局派遣救護車、消防車及救護人員到達現場協助處理。

消防局指出，李男躺在高壓電塔的頂端，經由前妻爸爸及當地里長透過消防車上擴音設備親情喊話後，李男表示願意下來，但是體力不支，台電隨即完成斷電，由台電2名人員爬上電塔，協助幫他穿戴防護裝備後往電塔下方移動。

台電人員及李男已下至距離地面約9米高的高壓電塔基地平台上，隨即由消防人員接手成功吊掛至地面，於4時20分結束這場長達4小時的驚魂記，並將李男送醫救治。

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