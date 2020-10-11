女性經期來臨，經常說要補鐵，特別是紅豆湯特別受到喜愛，衛福部食藥署在網站闢搖專區提醒，雖然紅豆鐵質含量非常豐富，但相較肉類的鐵質吸收率差，建議可以吃一些富含維生素C的食物幫助吸收，並且鈣與鋅也會降低鐵質吸收率，因此如果缺鐵身體應少吃一些相關食物。

紅豆鐵質含量高 但吸收率不佳

新光醫院營養師許為捷表示，相較動物性食物的鐵質，植物性食物的鐵在小腸中需要多一些分解程序，才能吸收到體內，因此吸收率對比較差，如果有鐵質相當缺乏的民眾，沒有茹素的狀態下，會先建議食用紅肉類，讓身體能快速攝取與利用。如果吃素，食藥署則說，植物性鐵質則在紫菜、紅莧菜、芝麻及紅豆等較多。

食藥署提醒，一般成年女性每日鐵質建議量約15毫克，成年男性為10毫克，許為捷說明，其實光是100公克紅豆就有28毫克，含量非常高，然而紅豆鐵質含量高，但吸收率卻不好。另外，如果攝取動物性鐵質，可以多吃維生素C的食物，可是要記得不要跟高鈣質的牛奶一起吃，因鈣質會影響鐵質吸收。

動物性鐵吸收快 依個人體質所需給予營養處方是關鍵

許為捷也說，其實國際上普遍都很容易缺鐵質，台灣人也經常鐵質攝取量不足，然而鐵質是製造紅血球重要營養素，如果真的身體面臨缺乏，食用動物性鐵在吸收上會比較快，加上配合食用維生素C高的蔬菜，例如花椰菜、海藻、紅豆等，都可以幫助鐵質吸收速率加快，但紅肉或內臟膽固醇也會比較高，必須特別注意。

食藥署提醒，女生缺鐵成因較多，長期有貧血狀況，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方或謠言而延誤就醫時機。許為捷同時提到，如果懷疑自己貧血或有疑似不舒服症狀，最好不要自己想要「吃」什麼來「補」，最好還是就醫，由醫師與營養師分析個人體質所需，才能判斷給予比較適合的營養處方。

(中時新聞網)